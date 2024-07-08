Скульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в Кунгуре

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:55
В Пермском крае около Кунгура, на аэродроме Мыльники появился арт-объект «Мечтатель». Металлическая фигура с крыльями была создана художником из Риги в Перми, сообщает радио «Первое Кунгурское».
Арт-объект был создан для фестиваля «Белые ночи». В последний раз мероприятие прошло в краевой столице в 2014 году. После окончания «Белых ночей», большая часть экспонатов была распродана на аукционах.
Спустя столько лет кунгуряки нашли скульптуру в пункте приема металлолома. Ее привели в порядок и вдохнули новую жизнь. По словам владельца аэродрома Игоря Вековшинина, презентация арт-объекта в Мыльниках запланирована на 6 июля.