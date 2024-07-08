Спасатели достали из Мулянки двух утопающих. Почему чаще всего тонут пермяки?

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Вчера вечером, 7 июля, матросы-спасатели спасли двух тонущих пермяков на реке Мулянка. Мужчины плыли с противоположного берега, их заметили с берега. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали медикам, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Сотрудники Пермской городской службы спасения напоминают, что запрещено купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено». Жителям рекомендуют быть осторожными на воде. Спасатели просят родителей тщательно следить за своими детьми и не оставлять их одних у водоемов. в случае, если вы заметили тонущего человека, немедленно позвоните по единому номеру экстренных служб 112.
Сейчас в Перми можно купаться в четырех местах отдыха у воды — на правом берегу Камы у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе КамГЭС и в заливе реки Сылвы в поселке Новые Ляды. Из многолетних наблюдений спасателей следует, что основными причинами трагедий на водоемах являются: