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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Перми из Мулянки достали двух тонущих мужчин

Спасатели достали из Мулянки двух утопающих. Почему чаще всего тонут пермяки?

8 июля 2024, 08:02
Фото: properm.ru

В Перми из Мулянки достали двух тонущих мужчин

В мэрии сообщают, что в Перми разрешено купаться в четырех местах.

Вчера вечером, 7 июля, матросы-спасатели спасли двух тонущих пермяков на реке Мулянка. Мужчины плыли с противоположного берега, их заметили с берега. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали медикам, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Сотрудники Пермской городской службы спасения напоминают, что запрещено купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено». Жителям рекомендуют быть осторожными на воде. Спасатели просят родителей тщательно следить за своими детьми и не оставлять их одних у водоемов. в случае, если вы заметили тонущего человека, немедленно позвоните по единому номеру экстренных служб 112.

Сейчас в Перми можно купаться в четырех местах отдыха у воды — на правом берегу Камы у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе КамГЭС и в заливе реки Сылвы в поселке Новые Ляды. Из многолетних наблюдений спасателей следует, что основными причинами трагедий на водоемах являются:

  • купание в необорудованных местах;
  • купание в состоянии алкогольного опьянения;
  • личная недисциплинированность и самонадеянность;
  • недостаточный контроль родителей за детьми;
  • неумение плавать.
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#Общество#Пермь#Администрация Перми#Спасатели#Мулянка#Происшествие на воде
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