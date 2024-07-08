Спасатели достали из Мулянки двух утопающих. Почему чаще всего тонут пермяки?

Сейчас в Перми можно купаться в четырех местах отдыха у воды — на правом берегу Камы у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе КамГЭС и в заливе реки Сылвы в поселке Новые Ляды. Из многолетних наблюдений спасателей следует, что основными причинами трагедий на водоемах являются: