Суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Процесс был прекращен из-за отсутствия улик о совершении преступления, сообщает 360.ru.
«Суд поддержал наше ходатайство и, фактически, оправдал меня по той части, по которой меня осудили в первой инстанции», — рассказал Белых.
Ранее Октябрьский районный суд города Кирова признал бывшего губернатора виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.
В 2018 году Белого осудили на восьмилетний срок и наложили штраф в размере 48,2 миллиона рублей за получение взяток. В 2019 году экс-глава региона попросил отсрочку по выплате штрафа.