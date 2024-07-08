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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых

8 июля 2024, 14:09
Суд оправдал бывшего главу Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.

Процесс был прекращен из-за отсутствия улик о совершении преступления, сообщает 360.ru.

«Суд поддержал наше ходатайство и, фактически, оправдал меня по той части, по которой меня осудили в первой инстанции», — рассказал Белых.

Ранее Октябрьский районный суд города Кирова признал бывшего губернатора виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

В 2018 году Белого осудили на восьмилетний срок и наложили штраф в размере 48,2 миллиона рублей за получение взяток. В 2019 году экс-глава региона попросил отсрочку по выплате штрафа.

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