Только на пяти пляжах Пермского края можно отдыхать без вреда для жизни и здоровья

Выдано одно заключение о несоответствии места отдыха санитарно-эпидемиологическим нормам — его получил пляж в районе КамГЭС Перми. Кроме того, три положительных заключения выдано на пляжи реки Сылва в деревне Мостовая Пермского муниципального округа — места отдыха одобрены после проверки по заявлениям индивидуального предпринимателя. А всего к открытию местные администрации планируют 15 пляжей.