Только на пяти пляжах Пермского края можно отдыхать без вреда для жизни и здоровья

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Перми санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствуют только пять мест рекреации. По данным на пятницу, 5 июля, Управление Роспотребнадзора по региону выдало соответствующие заключения в отношении следующих пляжей:
Выдано одно заключение о несоответствии места отдыха санитарно-эпидемиологическим нормам — его получил пляж в районе КамГЭС Перми. Кроме того, три положительных заключения выдано на пляжи реки Сылва в деревне Мостовая Пермского муниципального округа — места отдыха одобрены после проверки по заявлениям индивидуального предпринимателя. А всего к открытию местные администрации планируют 15 пляжей.
В целях профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний рекомендуется: