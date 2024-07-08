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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:28

Роспотребнадзор: в Прикамье выдано пять заключений о соответствии пляжей нормам

Только на пяти пляжах Пермского края можно отдыхать без вреда для жизни и здоровья

8 июля 2024, 08:26
Фото: properm.ru

Роспотребнадзор: в Прикамье выдано пять заключений о соответствии пляжей нормам

В ведомстве напомнили правила безопасного отдыха у воды и на воде.

В Перми санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствуют только пять мест рекреации. По данным на пятницу, 5 июля, Управление Роспотребнадзора по региону выдало соответствующие заключения в отношении следующих пляжей:

  • ЗАО «Курорт Усть-Качка», село Усть-Качка, Кама, Пермский район;
  • Сылва в поселке Новые Ляды;
  • Кама в районе автомоста, Пермь;
  • Мотовилихинский пруд;
  • городской пляж Камы, Чайковский.

Выдано одно заключение о несоответствии места отдыха санитарно-эпидемиологическим нормам — его получил пляж в районе КамГЭС Перми. Кроме того, три положительных заключения выдано на пляжи реки Сылва в деревне Мостовая Пермского муниципального округа — места отдыха одобрены после проверки по заявлениям индивидуального предпринимателя. А всего к открытию местные администрации планируют 15 пляжей.

Как безопасно отдыхать на воде

В целях профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний рекомендуется:

  • купаться только в разрешенных местах;
  • при купании в открытых водоемах не допускать попадания воды в полость рта;
  • не пить воду из водоема, не мыть в ней овощи или посуду;
  • соблюдать правила личной гигиены;
  • не покупайте продукты питания в местах несанкционированной торговли, обращайте внимание на сроки и условия их хранения;
  • не бросайте и не оставляйте после себя мусор, выбрасывайте его в специально отведенные места;
  • используйте репелленты, так как клещи, комары и мухи могут переносить инфекции и паразитов;
  • не отдыхайте и не купайтесь с домашними животными на пляжах.
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