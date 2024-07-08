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В День семьи в Москве глава РЭО Буцаев пообщался с семьями-экоактивистами

В День семьи в Москве глава РЭО Буцаев пообщался с семьями-экоактивистами

8 июля 2024, 18:34
Фото: reo.ru
8 июля 2024 года в День семьи, любви и верности на площадке эколого-просветительского центра «Яуза» в российской столице прошла встреча генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева с семьями — экологическими активистами.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, семья — это значимая часть в процессе формирования экологической культуры, поскольку в ней зарождаются те экологические привычки, которые впоследствии переходят к следующим поколениям. Чем больше семей будут закреплять экопривычки в своей жизни, тем эффективнее будет проходить реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также формироваться экономика замкнутого цикла в Российской Федерации. «Мы всегда рады поддержать экоактивистов, будь то лидеры организаций или целые семьи», — подытожил глава РЭО.

В ходе встречи, прошедшей в формате чаепития, Денис Буцаев рассказал о новой номинации «Зеленой премии» «Экологическая семья». С ее помощью экологически активные семьи могут заявить о себе и получить поддержку, сообщает newsnn.ru.

На чаепитии присутствовали семья Гуляевых из Череповца, петербургская семья Чистопашиных и семья Дординых из Новокузнецка.

Андрей Гуляев — не только экологический активист. Он очень любит путешествовать. В своем городе Череповце Андрей основал и теперь руководит общественным некоммерческим негосударственным проектом по озеленению города «Народная роща». Кроме того, активист является председателем регионального отделения всероссийского экологического движения «Экосистема». На мероприятии его сопровождали дочери — девятилетняя Милада и 11-летняя Яромила.

Алексей Чистопашин занимается социальным предпринимательством и ведет экологический блог. Кроме того, экоспикер является основателем тематических онлайн-курсов. На чаепитии его сопровождали жена Александра и девятилетний сын Иван, а также две дочери — Дария (13 лет) и Христина (16 лет).

Вадим Дордин работает на должности руководителя проектов в экоцентре «ГАЗОН». Активист организовал ряд экологических акций и мероприятий и является участником проекта «Эконаставники». Помимо этого, Вадим занял первое место в областном конкурсе «Семья. Экология. Культура». На мероприятие в День семьи он приехал в сопровождении жены Анны и сыновей — шестилетнего Глеба и четырехлетнего Григория.

Кроме чаепития, для гостей организовали экскурсию по экспозиции эколого-просветительского центра «Яуза» и провели химический мастер-класс.

#Общество
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