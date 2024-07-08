В День семьи в Москве глава РЭО Буцаев пообщался с семьями-экоактивистами

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, семья — это значимая часть в процессе формирования экологической культуры, поскольку в ней зарождаются те экологические привычки, которые впоследствии переходят к следующим поколениям. Чем больше семей будут закреплять экопривычки в своей жизни, тем эффективнее будет проходить реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также формироваться экономика замкнутого цикла в Российской Федерации. «Мы всегда рады поддержать экоактивистов, будь то лидеры организаций или целые семьи», — подытожил глава РЭО.