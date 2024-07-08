В этом году проблемы с кондиционерами в пермских автобусах не разрешатся

«Изменить ситуацию в один момент не получится, — признал Анатолий Путин. — На перспективу — у нас в следующем году заключаются контракты с перевозчиками. Они должны будут заменить автобусы, и те недочеты, с которыми мы столкнулись в настоящее время, постараемся учесть. В первую очередь пропишем более четко требования к самим транспортным средствам, к качеству системы охлаждения двигателя, к параметрам системы кондиционирования, чтобы они отвечали погодным условиям, которые мы имеем. Кроме того, предполагается организовать дистанционный автоматический контроль, чтобы стоял датчик, передающий показания по температуре, по включению системы кондиционирования».