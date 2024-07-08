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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

В этом году проблемы с кондиционерами в пермских автобусах не разрешатся

В этом году проблемы с кондиционерами в пермских автобусах не разрешатся

8 июля 2024, 16:17
Фото: properm.ru
Работающие кондиционеры могут стать частью новых контрактов с перевозчиками.

В ближайшее время кондиционеры в общественном транспорте Перми работать как надо не будут. Это в эфире радио «Комсомольская правда» признал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

«По итогам проверок и бесед с руководителями транспортных компаний выяснилось, что проблема, в первую очередь, связана с технической исправностью транспорта. Приходится признать, что качество техники и комплектующих, которые в последнее время поставляются, крайне невысокое. И это при том, что стоимость их выросла в несколько раз», — говорит чиновник.

К техническим проблемам отнесён перегрев двигателя из-за работающего кондиционера, неисправностью компрессоров кондиционеров. Также работающий кондиционер повышает расход топлива на 10-15%, что также учитывается перевозчиками. По словам Путина, часто собственники автобусов платят 1 тыс. рублей штрафа, который вполне компенсируется экономией топлива.

«Изменить ситуацию в один момент не получится, — признал Анатолий Путин. — На перспективу — у нас в следующем году заключаются контракты с перевозчиками. Они должны будут заменить автобусы, и те недочеты, с которыми мы столкнулись в настоящее время, постараемся учесть. В первую очередь пропишем более четко требования к самим транспортным средствам, к качеству системы охлаждения двигателя, к параметрам системы кондиционирования, чтобы они отвечали погодным условиям, которые мы имеем. Кроме того, предполагается организовать дистанционный автоматический контроль, чтобы стоял датчик, передающий показания по температуре, по включению системы кондиционирования».

В жаркие дни июня контролёрами на предмет работы кондиционеров было проверено более 1,5 тысяч автобусов и трамваев Перми. Общая сумма штрафов для перевозчиков за эти нарушения составит около 175 тыс. рублей.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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