В Мотовилихинском районе Перми появится медицинский центр

В Мотовилихинском районе Перми на ул Грачева, 14, построят медицинский центр. Площадь участка составит 687 кв. м. Разрешение на строительство 3 июля получило ООО СК «Энергия». Информация об этом появилась в реестре разрешений на официальном сайте Минимущества Прикамья. Первым внимание на это обратил «Ъ-Прикамье».