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В Мотовилихинском районе Перми появится медицинский центр

В Мотовилихинском районе Перми появится медицинский центр

8 июля 2024, 03:54
Фото: Изображение Midjourney
Разрешение на строительство выдано ООО СК «Энергия».

В Мотовилихинском районе Перми на ул Грачева, 14, построят медицинский центр. Площадь участка составит 687 кв. м. Разрешение на строительство 3 июля получило ООО СК «Энергия». Информация об этом появилась в реестре разрешений на официальном сайте Минимущества Прикамья. Первым внимание на это обратил «Ъ-Прикамье».

По данным сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в Перми в октябре 2021 года. Основным видом деятельности ООО СК «Энергия» является строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор организации — Дмитрий Меркурьев. Выручка компании за 2023 год составила 139 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей.

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#Строительство#Разрешение на строительство#Мотовилихинский район#Медицинский центр#ООО СК Энергия#Минимуществ Прикамья
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