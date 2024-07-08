В Перми детям массово отказывают в приеме в школы по прописке. Что происходит?

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Закончился первый этап зачисления будущих первоклассников в школу. Как сообщают родители, в 2024 году «творится что-то странное», в школах не хватает мест, отказывают тем, кто живет и прописан в домах, прикрепленных к учебным заведениям. Такая ситуация сложилась повсеместно: в микрорайоне Городские горки, на Парковом, в Свердловском районе.
Например, школа №112: зачислили 50 детей, а 100, несмотря на прописку и прикрепление домов к школе, получили отказ. В гимназии №5 отказ у 50 человек, зачислено 78. В 116-й школе отказали девяти детям. В «Точке» на бульваре Гагарина мест нет.
Родители детей, которые по прописке не могут попасть в свою школу, спрашивают, что им делать?
Как сообщили Properm.ru в городском департаменте образования, количество мест в школах определено проектной мощностью зданий и возможностями организации обучения детей в две смены. В Перми практикуется двойное закрепление территорий за школами. Учитывая фактические заявки от родителей первоклассников увеличивается школам муниципальное задание с учётом имеющихся помещений.
В департаменте утверждают, что «в целом в городе для всех детей имеются места в школах». И в настоящее время, в том числе в Мотовилихинском районе, имеются свободные места. Все первоклассники будут зачислены в школы и начнут обучение 1 сентября.
В случаях, если в школе, в которую планировали родители подать заявление, отсутствует место, ведётся индивидуальное консультирование и сопровождение специалистами отделов образования районов.
Также в департаменте напоминают, что в городе реализуется проект «Я выбираю школу», в рамках которого для ребят имеется возможность в пятом и седьмом классе поступить в школы в любом районе города в профильные классы и классы с углублённым изучением предметов.