properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Перми детям массово отказывают в приеме в школы по прописке. Что происходит?

В Перми детям массово отказывают в приеме в школы по прописке. Что происходит?

8 июля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Как стало известно Properm.ru, будущим первоклассникам отказывают в приеме в школу по прописке в разных районах города.

Закончился первый этап зачисления будущих первоклассников в школу. Как сообщают родители, в 2024 году «творится что-то странное», в школах не хватает мест, отказывают тем, кто живет и прописан в домах, прикрепленных к учебным заведениям. Такая ситуация сложилась повсеместно: в микрорайоне Городские горки, на Парковом, в Свердловском районе.

Например, школа №112: зачислили 50 детей, а 100, несмотря на прописку и прикрепление домов к школе, получили отказ. В гимназии №5 отказ у 50 человек, зачислено 78. В 116-й школе отказали девяти детям. В «Точке» на бульваре Гагарина мест нет.

Родители детей, которые по прописке не могут попасть в свою школу, спрашивают, что им делать?

Как сообщили Properm.ru в городском департаменте образования, количество мест в школах определено проектной мощностью зданий и возможностями организации обучения детей в две смены. В Перми практикуется двойное закрепление территорий за школами. Учитывая фактические заявки от родителей первоклассников увеличивается школам муниципальное задание с учётом имеющихся помещений.

В департаменте утверждают, что «в целом в городе для всех детей имеются места в школах». И в настоящее время, в том числе в Мотовилихинском районе, имеются свободные места. Все первоклассники будут зачислены в школы и начнут обучение 1 сентября.

В случаях, если в школе, в которую планировали родители подать заявление, отсутствует место, ведётся индивидуальное консультирование и сопровождение специалистами отделов образования районов.

Также в департаменте напоминают, что в городе реализуется проект «Я выбираю школу», в рамках которого для ребят имеется возможность в пятом и седьмом классе поступить в школы в любом районе города в профильные классы и классы с углублённым изучением предметов.

Читайте также:
В Перми началось слияние школы №21 и Дягилевской гимназииРодители в Пермском крае смогут записать своего ребенка в первый класс через МФЦСтоимость обучения в вузах Перми в новом учебном году повысится на 10%
#Пермь#Детский мир#Образование#Школы#Первоклассники
Подпишитесь
Кировский областной суд оправдал Никиту Белых
Сегодня, 11:48
Эксперт рассказал, что будет на рынке жилья в Перми после отмены льготной ипотеки
Сегодня, 11:59
Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей
Сегодня, 10:25
Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты
Сегодня, 10:25
Офис 2.0: виртуальное рабочее пространство как преимущество для бизнеса
Сегодня, 11:25