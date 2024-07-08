В Перми детям массово отказывают в приеме в школы по прописке. Что происходит?

Закончился первый этап зачисления будущих первоклассников в школу. Как сообщают родители, в 2024 году «творится что-то странное», в школах не хватает мест, отказывают тем, кто живет и прописан в домах, прикрепленных к учебным заведениям. Такая ситуация сложилась повсеместно: в микрорайоне Городские горки, на Парковом, в Свердловском районе.