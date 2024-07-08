В Перми городской Федерации хоккея не дают грант, который они выиграли

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Пермская общественная организация «Федерация хоккея города Перми» в 2024 году выиграла в конкурсе Фонда грантов губернатора Пермского края с проектом «Хоккейный турнир города Перми „Кубок Карташова“ — в честь известного тренера СДЮШОР „МОЛОТ“ Сергея Карташова. Проект создавала команда единомышленников, членов федерации и ее друзей.
По словам председателя общественной организации Александра Зинина, реализовать проект они не смогут, так как власти города сразу после победы федерации в конкурсе стали чинить препятствия, чтобы грант не был реализован.
Одной из главных целей проекта является повышение уровня мастерства юных хоккеистов 15–18 лет из детских хоккейных школ Перми для успешного выступления на региональных и всероссийских соревнованиях. Молодая городская федерация проводит любительский чемпионат Перми по хоккею официально с 2022 года. Неофициально турнир проводится с 2018 года.
На самом деле, турнир «Первенство Перми по хоккею» берет свое начало в 1940-х годах, когда хоккей зарождался в Перми. Поэтому возрождение турнира — это продолжение славной традиции, обращение к исторической памяти.
«Мы проводили его самостоятельно, но с грантом это было бы легче самим командам (меньшие взносы на участие), плюс популяризация. Если выигрываешь грант, то информация появится в средствах массовой информации, больше народу будет знать о мероприятии», — рассказывает Александр Зинин.
Администрация Перми, председатель комитета по спорту Сергей Сапегин всегда помогали бесплатным льдом — предоставляли его для команд-участниц чемпионата, тренеры которых занимаются с детскими командами, участвующими в турнире «Золотая шайба». Остальные команды арендовали лед на открытых коробках города за свой счет.
31 мая 2024 года проект побеждает в конкурсе грантов, и в тот же день в Фонд грантов губернатора Пермского края поступает письмо от пермской мэрии, в котором сообщается, что лед открытых площадок администрацией города предоставляться не будет даже платно, в связи с тренировочным процессом.
«В связи с каким „тренировочным процессом“, если игры нашего турнира проходят в 20:30 или 21:00? Очевидно же, что это надуманный предлог! Это мы так развиваем спорт в Перми?!» — возмущен Александр Зинин.
В администрации Перми журналисту Properm.ru пояснили, что в марте 2024 года Пермский городской хоккейный центр, действительно, направил письмо поддержки в адрес «Федерации хоккея города Перми» с намерением поддержать мероприятия проекта. Но после того, как Федерация получила грант, выяснилось, что «время занято в рамках занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан».
Кроме отказа администрации Перми, появилось еще одно препятствие — в Фонд грантов губернатора поступило письмо одного из учредителей федерации — Сергея Даллада, который не принимал никакого участия в организации турнира, не присутствовал ни на одной организационной встрече, живет и работает в Казани. Суть письма в том, что он против участия в гранте, поэтому просит не давать грант.
«Он как член правления не дал свое согласие, поэтому просит отозвать заявку. Хотя по условиям конкурса вообще не требуется никакого документа о том, что все участники общества согласны с подачей заявки на грант», — недоумевает Александр Зинин.
Properm.ru связались с Сергеем Даллада, чтобы он прокомментировал, почему он против получения гранта Федерацией. Он обещал ответить, но на момент выхода публикации так и не прислал комментарии.
Александр Зинин считает, что грант ему не дают из-за его личной гражданской позиции — он ратует за сохранение стадиона «Трудовые резервы», выступал по поводу стадиона с обращением к жителям и властям Перми.
Дефицит искусственного льда для тренировок хоккеистов и фигуристов в Перми действительно существует. Например, в хоккейных школах (муниципальная спортивная школа «Молот» и хоккейный клуб «Легенда») тренировки игроков разных возрастов проходят одновременно на одном поле. Это негативно влияет на уровень подготовки и результаты пермских спортсменов.
Зимой, когда на «Трудовых резервах» проводят массовое катание на коньках, тренеры в это же время проводят дополнительные занятия на технику катания для юных хоккеистов. Тренеры по фигурному катанию тоже приходят со своими подопечными. Стадион очень востребован и нуждается в реконструкции, но не сносе!
«Мест для строительства новых детских спортивных объектов с каждым годом становится всё меньше из-за плотной жилой застройки, — говорит Александр Зинин. — Необходимо восстановить спортивный комплекс „Трудовые резервы“ для наших детей! Я не состою ни в какой партии, единственное, за что „топлю“, — это спорт для детей, это хоккей».
Автор проекта надеется, что власти перестанут препятствовать честно победившей в конкурсе заявке.
В краевом Минспорта при этом отмечают, что собственники стадиона намерены начать проектно-изыскательские работы на его плоскостной части уже в 2024 году. Стадиону планируется вернуть возможность круглогодичного использования. Взамен аварийного здесь будет построен новый многозальный Дом спорта.
В 2024 году из шести хоккейных команд разного возраста в первом дивизионе играют только три команды. 12 лет назад в Перми была всего одна школа «Молот» и один ледовый Дворец спорта — УДС «Молот», и результаты были лучше, чем сейчас: только одна команда из шести выступала во Втором дивизионе. По данным экспертов, причины не самых высоких результатов пермских хоккейных школ следующие:
В 2023 году Александр Зинин внес предложение организовать «Кубок мэра» Перми по хоккею и «Кубок губернатора». В 2024 году по просьбе Зинина, адресованной вице-президенту Молодежной хоккейной лиги Александру Гуськову и президенту ХК «Молот» Александру Гулявцеву, на весенние просмотровые сборы в команду МХК «Молот» были приглашены пермские воспитанники. В 2024 году выигран грант на проведение общегородского турнира им. Сергея Карташова.
Фонд грантов губернатора Пермского края сообщил, что Федерация, действительно, выиграла грант. Но в адрес Фонда поступило письмо от одного из учредителей организации, который заявил, что правление организации не принимало решения о выделении средств организации для софинансирования проекта. А МАУ «Пермский городской хоккейный центр» проинформировал о невозможности предоставления льда для проведения мероприятий проекта, ввиду занятости тренировочным процессом. Так как предоставление льда является основной суммой софинансирования проекта со стороны заявителя — заявка была признана не соответствующей условиям конкурса.