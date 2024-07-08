В Перми городской Федерации хоккея не дают грант, который они выиграли

В 2024 году из шести хоккейных команд разного возраста в первом дивизионе играют только три команды. 12 лет назад в Перми была всего одна школа «Молот» и один ледовый Дворец спорта — УДС «Молот», и результаты были лучше, чем сейчас: только одна команда из шести выступала во Втором дивизионе. По данным экспертов, причины не самых высоких результатов пермских хоккейных школ следующие: