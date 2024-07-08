В Перми откроется кофейня рэпера Тимати Stars Coffee

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:34
В центре Перми, в ЖК «Астра» появится кофейня федеральной сети Stars Coffee. Открытие заведения планируется на ул. Петропавловская, 57. Развитием кофейни занимаются Антон Пинский (Pinskiy&Co), Тимур Юнусов (Тимати) и холдинг «Синдика».
Как пишет ИА «Текст», дизайн кафе разработан бюро Lilia Berganova Interior design. Основной зал кофейни займет площадь около 100 кв. м, бар — около 20 кв. м. Сроки открытия пока неизвестны.
По данным собеседника «КоммерсантЪ-Прикамье», в деловой части ЖК «Астра» на месте блинной «Сковородки» и ресторана Red BBQ может появиться рыбный ресторан «Магадан» холдинга Novikov Group. Также осенью прошлого года говорилось и о появлении Stars Coffee.
Сеть Stars Coffee — это бывшая американская сеть Starbucks, которая ушла из России после начала СВО, в мае 2022 года. Активы компании в России выкупили рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Новые владельцы сохранили торговые точки и дизайн прежней Starbucks.