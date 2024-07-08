В Перми откроется кофейня рэпера Тимати Stars Coffee

Сеть Stars Coffee — это бывшая американская сеть Starbucks, которая ушла из России после начала СВО, в мае 2022 года. Активы компании в России выкупили рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Новые владельцы сохранили торговые точки и дизайн прежней Starbucks.