properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Перми началась подготовка образовательных учреждений к началу учебного года

В Перми приемка образовательных учреждений продлится до 2 августа

8 июля 2024, 12:15
Фото: 1MI

В Перми началась подготовка образовательных учреждений к началу учебного года

Сейчас идет подготовка школ, детсадов и других образовательных учреждений.

С сегодняшнего дня, 8 июля, в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Перми началась подготовка имущественного комплекса к началу учебного года. Об этом сообщают в администрации Перми.

Приемка образовательных учреждений к учебному году продлится до 2 августа. В список объектов вошли здания 101 школы, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования.

Приемку проводит межведомственная комиссия, в состав которой входят представители городского департамента образования, Управления МВД России по городу Перми, Управления ГИБДД, Государственного пожарного надзора и Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю. Специалисты оценивают качество обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, а также проведение ремонта в соответствии с нормативными требованиями. Незначительные нарушения устраняются на месте. В иных случаях руководителю дается три дня на исправление замечаний комиссии.

Также специалисты проверяют классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, помещения чердаков и подвалов, территорий учреждения, целостности ограждения, обеспеченность пищеблоков технологическим оборудованием. Участники комиссии оценивают результаты проведения гидравлических испытаний и промывки систем отопления, наличие необходимой нормативной документации, в том числе паспорта дорожной безопасности, стенда-схемы безопасного подхода к учреждению.

#Касается каждого#Пермь#Образование
Подпишитесь
Кировский областной суд оправдал Никиту Белых
Сегодня, 11:48
Эксперт рассказал, что будет на рынке жилья в Перми после отмены льготной ипотеки
Сегодня, 11:59
Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей
Сегодня, 10:25
Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты
Сегодня, 10:25
В Перми детям массово отказывают в приеме в школы по прописке. Что происходит?
Сегодня, 07:38
Офис 2.0: виртуальное рабочее пространство как преимущество для бизнеса
Сегодня, 11:25