В Перми приемка образовательных учреждений продлится до 2 августа

Приемку проводит межведомственная комиссия, в состав которой входят представители городского департамента образования, Управления МВД России по городу Перми, Управления ГИБДД, Государственного пожарного надзора и Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю. Специалисты оценивают качество обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, а также проведение ремонта в соответствии с нормативными требованиями. Незначительные нарушения устраняются на месте. В иных случаях руководителю дается три дня на исправление замечаний комиссии.