В Перми приемка образовательных учреждений продлится до 2 августа

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
С сегодняшнего дня, 8 июля, в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Перми началась подготовка имущественного комплекса к началу учебного года. Об этом сообщают в администрации Перми.
Приемка образовательных учреждений к учебному году продлится до 2 августа. В список объектов вошли здания 101 школы, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования.
Приемку проводит межведомственная комиссия, в состав которой входят представители городского департамента образования, Управления МВД России по городу Перми, Управления ГИБДД, Государственного пожарного надзора и Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю. Специалисты оценивают качество обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, а также проведение ремонта в соответствии с нормативными требованиями. Незначительные нарушения устраняются на месте. В иных случаях руководителю дается три дня на исправление замечаний комиссии.
Также специалисты проверяют классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, помещения чердаков и подвалов, территорий учреждения, целостности ограждения, обеспеченность пищеблоков технологическим оборудованием. Участники комиссии оценивают результаты проведения гидравлических испытаний и промывки систем отопления, наличие необходимой нормативной документации, в том числе паспорта дорожной безопасности, стенда-схемы безопасного подхода к учреждению.