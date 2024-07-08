В Пермском крае ограничат движение из-за проведения авиафестиваля «Крылья Пармы»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Движение ограничат с 7 до 20 часов на участке автодороги «Верхние Муллы — Нестюково» от деревни Субботино до пересечения с автодорогой Р-243 «Пермь — Екатеринбург». Об этом сообщается в распоряжении министерства транспорта Пермского края.
Однако временные ограничения не вводятся на несколько типов транспортных средств. Они не коснутся автобусных перевозок, а также транспорта обслуживания предприятий и транспорта сотрудников предприятия. Также ограничения не коснутся грузоперевозок, которые важны для ликвидации чрезвычайных происшествий и ремонтно-восстановительных работ.
Авиашоу «Крылья Пармы» в этом году пройдет 13 июля на аэродроме «Фролово». Мероприятие начнется в 13:00. Для пермяков в небе выступят три пилотажных группы: «Стрижи», «Русь», а также «Первый полет». Не менее насыщенной будет и концертная программа. Зрителей ожидают купольная акробатика, фотосессии с пилотами, а также концерт Николая Анисимова и встреча с авиагруппой «Стрижи».