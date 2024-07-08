В Пермском крае ограничат движение из-за проведения авиафестиваля «Крылья Пармы»

Авиашоу «Крылья Пармы» в этом году пройдет 13 июля на аэродроме «Фролово». Мероприятие начнется в 13:00. Для пермяков в небе выступят три пилотажных группы: «Стрижи», «Русь», а также «Первый полет». Не менее насыщенной будет и концертная программа. Зрителей ожидают купольная акробатика, фотосессии с пилотами, а также концерт Николая Анисимова и встреча с авиагруппой «Стрижи».