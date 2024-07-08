В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Добрянке бульдог, находящийся на свободном выгуле, напал на семилетнего ребенка и его бабушку. Это случилось 1 июля, сообщает «КП-Пермь».
Бабушка привела внука на школьный стадион, чтобы он покатался на велосипеде. Там же гуляла девушка с бульдогом. Собака была без намордника и поводка. Агрессивное животное напало на ребенка и стало таскать по земле. Бабушка бросилась на помощь внуку.
«Я пыталась поднять внука повыше, однако пес не унимался и продолжал нападать с большей силой. Как только ее оттащили, повсюду была кровь, а внук кричал от страха и боли», — рассказала журналистам женщина.
Вскоре к бабушке и ребенку выбежал хозяин собаки. Оказалось, бульдога выгуливала его дочь. Мужчина предложил женщине и ребенку увезти их в больницу. Мальчику наложили несколько швов на голень, а у женщины оказалась рваная рана руки.
По словам бабушки пострадавшего ребенка, сейчас хозяева собаки говорят о том, что пес сам выбежал из дома, а их дочь с ним вообще не гуляла.
Родители покусанного мальчика написали заявление в полицию и планируют обратиться в суд за возмещением ущерба. Правоохранители проводят проверку.