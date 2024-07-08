В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога

Бабушка привела внука на школьный стадион, чтобы он покатался на велосипеде. Там же гуляла девушка с бульдогом. Собака была без намордника и поводка. Агрессивное животное напало на ребенка и стало таскать по земле. Бабушка бросилась на помощь внуку.



«Я пыталась поднять внука повыше, однако пес не унимался и продолжал нападать с большей силой. Как только ее оттащили, повсюду была кровь, а внук кричал от страха и боли», — рассказала журналистам женщина.