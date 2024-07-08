properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога

В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога

8 июля 2024, 10:53
Фото: midjorney
Собаку выгуливали без намордника и поводка.

В Добрянке бульдог, находящийся на свободном выгуле, напал на семилетнего ребенка и его бабушку. Это случилось 1 июля, сообщает «КП-Пермь».

Бабушка привела внука на школьный стадион, чтобы он покатался на велосипеде. Там же гуляла девушка с бульдогом. Собака была без намордника и поводка. Агрессивное животное напало на ребенка и стало таскать по земле. Бабушка бросилась на помощь внуку.

«Я пыталась поднять внука повыше, однако пес не унимался и продолжал нападать с большей силой. Как только ее оттащили, повсюду была кровь, а внук кричал от страха и боли», — рассказала журналистам женщина.

Вскоре к бабушке и ребенку выбежал хозяин собаки. Оказалось, бульдога выгуливала его дочь. Мужчина предложил женщине и ребенку увезти их в больницу. Мальчику наложили несколько швов на голень, а у женщины оказалась рваная рана руки.

По словам бабушки пострадавшего ребенка, сейчас хозяева собаки говорят о том, что пес сам выбежал из дома, а их дочь с ним вообще не гуляла.

Родители покусанного мальчика написали заявление в полицию и планируют обратиться в суд за возмещением ущерба. Правоохранители проводят проверку.

Читайте также:
Пермяк избил артиста оперного театра у ЦУМа. Позже он напал на другого мужчинуС начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детейСтудентка из Губахи перевела мошеннику более 325 тысяч рублей
#Происшествия#Детский мир#Добрянка#Полиция#Нападение#Собака#Бабушка#Прикамье#Пострадавший#Мальчик
Подпишитесь
Кировский областной суд оправдал Никиту Белых
Сегодня, 11:48
Эксперт рассказал, что будет на рынке жилья в Перми после отмены льготной ипотеки
Сегодня, 11:59
Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей
Сегодня, 10:25
Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты
Сегодня, 10:25
В Перми детям массово отказывают в приеме в школы по прописке. Что происходит?
Сегодня, 07:38
Офис 2.0: виртуальное рабочее пространство как преимущество для бизнеса
Сегодня, 11:25