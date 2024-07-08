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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Прикамье завтра просятся с двумя погибшими в ходе СВО земляками

В Прикамье завтра просятся с двумя погибшими в ходе СВО земляками

8 июля 2024, 15:07
Фото: 1MI
Траурные церемонии пройдут в Лысьве и Соликамске

В Пермском крае завтра, 9 июля, пройдут церемонии прощания с двумя пермяками, погибшими в ходе СВО. Об этом сообщают в официальных пабликах администраций округов.

Так, в Лысьве простятся с Константином Коркиным. Панихида по погибшему состоится в 11:30 в Соборе Троицы Живоначальной по ул. Революции, 2а.

В последний путь проводят завтра и Дмитрия Галаса из Соликамска. Гражданская панихида пройдет в 10:00 в ДК завода «Урал». Отпевание в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Боровой назначено на 11:00. Похоронят погибшего на кладбище в поселке Мишарино.

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#Военная операция на Украине#Сво
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