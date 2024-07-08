В Прикамье завтра просятся с двумя погибшими в ходе СВО земляками

В последний путь проводят завтра и Дмитрия Галаса из Соликамска. Гражданская панихида пройдет в 10:00 в ДК завода «Урал». Отпевание в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Боровой назначено на 11:00. Похоронят погибшего на кладбище в поселке Мишарино.