В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью). Выяснилось, что вечером 23 декабря он пришел в дом своего коллеги и его супруги с целью хищения имущества. Обвиняемы нанес жителям поселка множественные удары металлическим молотком, от которых они скончались на месте. После этого он похитил имущество потерпевших и скрылся.