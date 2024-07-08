В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары

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Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
Житель поселка Октябрьский предстанет перед судом за убийство семейной пары из корыстных побуждений. Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины было завершено первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью). Выяснилось, что вечером 23 декабря он пришел в дом своего коллеги и его супруги с целью хищения имущества. Обвиняемы нанес жителям поселка множественные удары металлическим молотком, от которых они скончались на месте. После этого он похитил имущество потерпевших и скрылся.
О произошедшем правоохранительные органы рассказали утром следующего дня коллеги убитого мужчины, обнаружившие тела земляков у дома погибшего. Причастный к совершению преступления мужчина был установлен и задержан через три недели после убийства. Им оказался коллега убитого главы семьи.
Для того, чтобы установить все обстоятельства преступления и самого злоумышленника, следователи провели свыше 30 осмотров места происшествия и прилегающей местности, в ходе которых изъято более 100 объектов, интересующих следствие, назначено и проведено более 48 различных судэкспертиз. Также было осмотрено около 500 домов.
Были допрошены около 500 свидетелей и местных жителей, в числе которых родственники и знакомые погибшего. Скрывая следы убийства, обвиняемый сжег одежду и похищенные предметы. Однако не до конца очистил печку, в ней были обнаружены фрагменты чемодана из жилища потерпевших.
Обвиняемый сознался в совершении двух особо тяжких преступлений. Следствием собрана достаточная доказательная база. Дело направлено в суд по существу.