properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары

В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары

8 июля 2024, 09:38
Фото: 1MI
Обвиняемый сознался в совершении двух особо тяжких преступлений.

Житель поселка Октябрьский предстанет перед судом за убийство семейной пары из корыстных побуждений. Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины было завершено первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью). Выяснилось, что вечером 23 декабря он пришел в дом своего коллеги и его супруги с целью хищения имущества. Обвиняемы нанес жителям поселка множественные удары металлическим молотком, от которых они скончались на месте. После этого он похитил имущество потерпевших и скрылся.

О произошедшем правоохранительные органы рассказали утром следующего дня коллеги убитого мужчины, обнаружившие тела земляков у дома погибшего. Причастный к совершению преступления мужчина был установлен и задержан через три недели после убийства. Им оказался коллега убитого главы семьи.

Для того, чтобы установить все обстоятельства преступления и самого злоумышленника, следователи провели свыше 30 осмотров места происшествия и прилегающей местности, в ходе которых изъято более 100 объектов, интересующих следствие, назначено и проведено более 48 различных судэкспертиз. Также было осмотрено около 500 домов.

Были допрошены около 500 свидетелей и местных жителей, в числе которых родственники и знакомые погибшего. Скрывая следы убийства, обвиняемый сжег одежду и похищенные предметы. Однако не до конца очистил печку, в ней были обнаружены фрагменты чемодана из жилища потерпевших.

Обвиняемый сознался в совершении двух особо тяжких преступлений. Следствием собрана достаточная доказательная база. Дело направлено в суд по существу.

Читайте также:
Пермский краевой суд рассмотрел жалобу убийцы бездомного у мусорной площадкиВынесен приговор сжегшему одноклассницу подростку из ОктябрьскогоСледком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
#Суд#Пермский край#Преступление#Убийство#Разбой#Су ск#Следствие#Печка#Житель поселка Октябрьский#Хищение имущества
Подпишитесь
Кировский областной суд оправдал Никиту Белых
Сегодня, 11:48
Эксперт рассказал, что будет на рынке жилья в Перми после отмены льготной ипотеки
Сегодня, 11:59
Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей
Сегодня, 10:25
Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты
Сегодня, 10:25
В Перми детям массово отказывают в приеме в школы по прописке. Что происходит?
Сегодня, 07:38
Офис 2.0: виртуальное рабочее пространство как преимущество для бизнеса
Сегодня, 11:25