В Сивинском округе появился второй Пуп земли в Прикамье

Так, зимой школьники со взрослыми совершили лыжные переходы до соседних районов и округов: на юге — Верещагинский, на востоке — Карагайский, на севере — Кудымкарский округа, а на западе — Афанасьевский район Кировской области. Последним этапом стал июльский двухдневный турслет. Исторический объект был установлен к к 100-летию округа.