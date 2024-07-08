properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Сивинском округе появился второй Пуп земли в Прикамье

В Сивинском округе появился второй Пуп земли в Прикамье

8 июля 2024, 05:55
Фото: Маргарита Бадьянова
Первый был открыт в 2007 году в Кунгуре.

В Сивинском округе Прикамья появился новый исторический объект — Пуп земли Сивинской. Открытие объекта состоялось 6 июля, сообщил глава муниципалитета Юрий Кабанов на своей странице во ВКонтакте.

Находится «пуп» в бывшей деревне Круглое, в центральной географической точке Сивинского округа. «Для определения координат группа школьников под руководством педагога Сивинского Дома творчества Олега Аркадьевича Русецких использовала три различных метода. И все они дали одинаковый результат», — пишет Кабанов.

Так, зимой школьники со взрослыми совершили лыжные переходы до соседних районов и округов: на юге — Верещагинский, на востоке — Карагайский, на севере — Кудымкарский округа, а на западе — Афанасьевский район Кировской области. Последним этапом стал июльский двухдневный турслет. Исторический объект был установлен к к 100-летию округа.

Напомним, первая архитектурная композиция «Пуп Земли» была открыта в 2007 году Кунгуре, на перекрестке семи дорог — пяти автомобильных и пешеходных улиц города Кунгура и двух водных: вверх и вниз по течению реки Сылвы.

Читайте также:
С начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детейДревние пермяки были прогрессивнее, чем это считалось ранееМинприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током
#Школьники#Прикамье#Сивинский округ#Исторический объект#Деревня Круглое#Юрий Кабанов#Географическая точка
Подпишитесь
Скончался один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
Сегодня, 06:43
Два дня жары и постепенное похолодание. Синоптики — о погоде в Прикамье на эту неделю
Сегодня, 06:07
Мотовилиха, Закамск, Свердловский. Часть домов в Перми временно останется без воды
Сегодня, 04:43
Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье
Сегодня, 04:40
Замглавы Добрянского округа по ЖКХ назначен директор казначейства Алексей Симонов
Сегодня, 03:26
Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Сегодня, 02:42