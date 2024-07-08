В Сивинском округе появился второй Пуп земли в Прикамье

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В Сивинском округе Прикамья появился новый исторический объект — Пуп земли Сивинской. Открытие объекта состоялось 6 июля, сообщил глава муниципалитета Юрий Кабанов на своей странице во ВКонтакте.
Находится «пуп» в бывшей деревне Круглое, в центральной географической точке Сивинского округа. «Для определения координат группа школьников под руководством педагога Сивинского Дома творчества Олега Аркадьевича Русецких использовала три различных метода. И все они дали одинаковый результат», — пишет Кабанов.
Так, зимой школьники со взрослыми совершили лыжные переходы до соседних районов и округов: на юге — Верещагинский, на востоке — Карагайский, на севере — Кудымкарский округа, а на западе — Афанасьевский район Кировской области. Последним этапом стал июльский двухдневный турслет. Исторический объект был установлен к к 100-летию округа.
Напомним, первая архитектурная композиция «Пуп Земли» была открыта в 2007 году Кунгуре, на перекрестке семи дорог — пяти автомобильных и пешеходных улиц города Кунгура и двух водных: вверх и вниз по течению реки Сылвы.