Валерий Сухих рассказал об итогах первого полугодия работы краевого парламента

Актуальным остается и вопрос обеспечения кадрами наших больниц и поликлиник. В начале года был принят закон об увеличении размеров дополнительных выплат для студентов-целевиков, заключивших договор с региональным минздравом. По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина студенты, которые обучаются по программам специалитета или бакалавриата, теперь получают выплаты по 8 тыс. рублей — в первый семестр каждого учебного года, 14 тыс. рублей — во второй семестр каждого учебного года. Обучающиеся по программам ординатуры: 28 тыс. рублей — первый семестр каждого учебного года, 49 тыс. рублей — второй семестр каждого учебного года.