Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края разрешило использовать земельный участок в Верхней Курье под мечеть. Соответствующий приказ появился на сайте краевого ведомства. В документе речь идет о частной территории в Мотовилихинском районе Перми на ул. Верхне-Курьинской, 3.
Будущая мечеть будет рассчитана на 250 посетителей. Также предусмотрены более 80-ти парковочных мест. Место для богослужебного сооружения окружено частными и многоквартирными жилыми домами. Инициаторами строительства выступили бизнесмены Рифхат и Руслан Ибрагимовы, а также депутат Пермской гордумы, бизнес-партнер Ибрагимовых, Владимир Плотников.
Ранее сообщалось, что земельные участки, которые были на муниципальной собственности, приватизировал Руслан Ибрагимов, учредитель и исполнительный директор «Фонда содействия строительству мечети Юнуса».