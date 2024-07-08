Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края разрешило использовать земельный участок в Верхней Курье под мечеть. Соответствующий приказ появился на сайте краевого ведомства. В документе речь идет о частной территории в Мотовилихинском районе Перми на ул. Верхне-Курьинской, 3.