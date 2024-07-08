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Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье

Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье

8 июля 2024, 04:40
Фото: 1MI
Инициаторами строительства стали предприниматели Рифхат и Руслан Ибрагимовы.
Сюжет
Мечеть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края разрешило использовать земельный участок в Верхней Курье под мечеть. Соответствующий приказ появился на сайте краевого ведомства. В документе речь идет о частной территории в Мотовилихинском районе Перми на ул. Верхне-Курьинской, 3.

Будущая мечеть будет рассчитана на 250 посетителей. Также предусмотрены более 80-ти парковочных мест. Место для богослужебного сооружения окружено частными и многоквартирными жилыми домами. Инициаторами строительства выступили бизнесмены Рифхат и Руслан Ибрагимовы, а также депутат Пермской гордумы, бизнес-партнер Ибрагимовых, Владимир Плотников.

Ранее сообщалось, что земельные участки, которые были на муниципальной собственности, приватизировал Руслан Ибрагимов, учредитель и исполнительный директор «Фонда содействия строительству мечети Юнуса».

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#Пермь#Строительство#Сквер#Мечеть#Земельный участок#Парковка#Благотворительный фонд#Активисты#Религиозные цели#Медресе#Резиденция
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