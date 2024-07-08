Вылетел на «встречку». По вине водителя иномарки в Прикамье погиб человек

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
На трассе «Пермь — Березники» — подъезд к Полазне №1 сегодня утром, 8 июля, произошло смертельное ДТП. Около 7:50 по дороге за рулем автомобиля Mazda ехал 34-летний мужчина.
По предварительной информации, на 1 км дороги по неустановленной причине водитель выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 52-летнего мужчины. В результате аварии водитель «Лады» погиб, виновник ДТП был госпитализирован.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.