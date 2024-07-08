Вылетел на «встречку». По вине водителя иномарки в Прикамье погиб человек

По предварительной информации, на 1 км дороги по неустановленной причине водитель выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 52-летнего мужчины. В результате аварии водитель «Лады» погиб, виновник ДТП был госпитализирован.