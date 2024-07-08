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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Пермском крае в ДТП на трассе погиб водитель «Лады»

Вылетел на «встречку». По вине водителя иномарки в Прикамье погиб человек

8 июля 2024, 07:22
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

В Пермском крае в ДТП на трассе погиб водитель «Лады»

Госавтоинспекторы проводят проверку.
Сюжет
Дтп

На трассе «Пермь — Березники» — подъезд к Полазне №1 сегодня утром, 8 июля, произошло смертельное ДТП. Около 7:50 по дороге за рулем автомобиля Mazda ехал 34-летний мужчина.

По предварительной информации, на 1 км дороги по неустановленной причине водитель выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 52-летнего мужчины. В результате аварии водитель «Лады» погиб, виновник ДТП был госпитализирован.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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