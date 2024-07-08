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Posted 8 июля, 08:19

Published 8 июля, 08:19

Modified 8 июля, 08:21

Updated 8 июля, 08:21

Заместитель председателя Пермского краевого суда покинул пост

8 июля 2024, 08:19
Занимал пост зампредседателя краевого суда Челомбицкий с 2018 года.

Заместитель председателя Пермского краевого суда Игорь Челомбицкий ушел в отставку. Информация об этом появилась в телеграм-канале Пермского краевого суда. Свою карьеру судьей он начал в 1993 году.

— Коллектив краевого суда проводил в отставку Игоря Робертовича Челомбицкого, более четверти века посвятившего себя служению правосудия. Будучи компетентным и высокопрофессиональным судьей, Игорь Робертович внес большой вклад в развитие и совершенствование судебной системы Пермского края, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

С 2009 по 2016 годы Игорь Челомбицкий занимал пост председателя Дзержинского райсуда Перми, в 2016 году его назначили судьей краевого суда. Зампредседателя Пермского краевого суда Челомбицкий стал в 2018 году.

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