Заместитель председателя Пермского краевого суда покинул пост

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Заместитель председателя Пермского краевого суда Игорь Челомбицкий ушел в отставку. Информация об этом появилась в телеграм-канале Пермского краевого суда. Свою карьеру судьей он начал в 1993 году.
— Коллектив краевого суда проводил в отставку Игоря Робертовича Челомбицкого, более четверти века посвятившего себя служению правосудия. Будучи компетентным и высокопрофессиональным судьей, Игорь Робертович внес большой вклад в развитие и совершенствование судебной системы Пермского края, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
С 2009 по 2016 годы Игорь Челомбицкий занимал пост председателя Дзержинского райсуда Перми, в 2016 году его назначили судьей краевого суда. Зампредседателя Пермского краевого суда Челомбицкий стал в 2018 году.