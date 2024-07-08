Замглавы Добрянского округа по ЖКХ назначен директор казначейства Алексей Симонов

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Заместителем главы Добрянского округа по жилищно-коммунальному хозяйству назначили Алексея Симонова, сообщается на сайте администрации Добрянского округа. Первым на это обратила внимание «Комсомольская правда». Симонов занял свой пост 1 июля.
Свыше 15 лет Алексей Симонов был директором МКУ «Добрянское имущественное казначейство». Предыдущий замглавы Добрянского округа по ЖКХ Яков Лузянин покинул должность по собственному желанию. «Благодарим за самоотдачу и преданность своему делу!», пишут власти округа.
Лузянин до своего назначения в Добрянском округе возглавлял Осинский район с сентября 2013 года по февраль 2020 года. В 2021 году он присоединился к администрации Добрянки.