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Заместителем главы Добрянского округа по ЖКХ назначен Алексей Симонов

Замглавы Добрянского округа по ЖКХ назначен директор казначейства Алексей Симонов

8 июля 2024, 03:26
Фото: Изображение Midjourney

Заместителем главы Добрянского округа по ЖКХ назначен Алексей Симонов

Симонов занял свой пост 1 июля.

Заместителем главы Добрянского округа по жилищно-коммунальному хозяйству назначили Алексея Симонова, сообщается на сайте администрации Добрянского округа. Первым на это обратила внимание «Комсомольская правда». Симонов занял свой пост 1 июля.

Свыше 15 лет Алексей Симонов был директором МКУ «Добрянское имущественное казначейство». Предыдущий замглавы Добрянского округа по ЖКХ Яков Лузянин покинул должность по собственному желанию. «Благодарим за самоотдачу и преданность своему делу!», пишут власти округа.

Лузянин до своего назначения в Добрянском округе возглавлял Осинский район с сентября 2013 года по февраль 2020 года. В 2021 году он присоединился к администрации Добрянки.

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