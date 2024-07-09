Администрация Перми рассмотрит варианты использования недостроенного крематория

Напомним, ранее глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что на данный момент возведение крематория на Северном кладбище является более приоритетным вариантом, нежели на Восточном. Также в мэрии пояснили, что за годы стройки крематория на Восточном кладбище проектные решения устарели.