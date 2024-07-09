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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Администрация Перми рассмотрит варианты использования недостроенного крематория

Администрация Перми рассмотрит варианты использования недостроенного крематория

9 июля 2024, 10:25
Фото: properm.ru
Планируется провести инструментально-техническое обследование здания.

В Перми проведут инструментально-техническое обследование недостроенного крематория на кладбище «Восточное» в целях выбора дальнейшего использования здания. Об этом сообщило издание «Business Class» со ссылкой на администрацию краевой столицы.

Напомним, ранее глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что на данный момент возведение крематория на Северном кладбище является более приоритетным вариантом, нежели на Восточном. Также в мэрии пояснили, что за годы стройки крематория на Восточном кладбище проектные решения устарели.

#Пермь#Строительство#Крематорий#Кладбище#Дума#Администрация#Северное кладбище#Проекты#Челябинск#Обследование#Восточное кладбище#Эдуард соснин#Инженерные решения
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