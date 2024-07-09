Администрация Перми рассмотрит варианты использования недостроенного крематория

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Перми проведут инструментально-техническое обследование недостроенного крематория на кладбище «Восточное» в целях выбора дальнейшего использования здания. Об этом сообщило издание «Business Class» со ссылкой на администрацию краевой столицы.
Напомним, ранее глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что на данный момент возведение крематория на Северном кладбище является более приоритетным вариантом, нежели на Восточном. Также в мэрии пояснили, что за годы стройки крематория на Восточном кладбище проектные решения устарели.