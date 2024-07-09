«Азот» вручил дипломы выпускникам Березниковского филиала ПНИПУ

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ принял участие в торжественном мероприятии вручения дипломов выпускникам Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ). В этом году кафедра химической технологии и экологии университета выпустила 38 специалистов.
Кроме того, пять студентов БФ ПНИПУ стали обладателями сертификатов на дополнительную стипендию от предприятия. При конкурсном отборе на получение стипендии учитывается успеваемость, активное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и в общественной жизни учебного заведения.
«Азот» выступает социальным партнером БФ ПНИПУ с 2011 года. Поддерживает студентов на этапе обучения: заключает договоры о целевом обучении с выплатой стипендии и гарантированным трудоустройством, предоставляет места для прохождения практики и стажировки.
Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
— Получить финансовую поддержку и гарантию дальнейшего трудоустройства на предприятие может каждый студент. Филиал «Азот» готов участвовать в обучении и поддерживать молодых специалистов технических и естественно-научных профилей. Выпускники БФ ПНИПУ, получив достойное образование, могут стать частью команды «Уралхима» и построить успешную карьеру в нашей компании.
Филиал «Азот» — социальный партнер Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета, Березниковского политехнического техникума, Березниковского строительного техникума, Соликамского горно-химического техникума. С 2011 года предприятие поощряет дополнительными стипендиями лучших студентов. Филиал оказывает учебным заведениям спонсорскую помощь и предоставляет студентам возможность проходить практику и стажировки на заводе.