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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:11

«Азот» вручил дипломы выпускникам Березниковского филиала ПНИПУ

«Азот» вручил дипломы выпускникам Березниковского филиала ПНИПУ

9 июля 2024, 12:09
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
Предприятие поддерживает студентов уже на этапе обучения.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ принял участие в торжественном мероприятии вручения дипломов выпускникам Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ). В этом году кафедра химической технологии и экологии университета выпустила 38 специалистов.

Кроме того, пять студентов БФ ПНИПУ стали обладателями сертификатов на дополнительную стипендию от предприятия. При конкурсном отборе на получение стипендии учитывается успеваемость, активное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и в общественной жизни учебного заведения.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

«Азот» выступает социальным партнером БФ ПНИПУ с 2011 года. Поддерживает студентов на этапе обучения: заключает договоры о целевом обучении с выплатой стипендии и гарантированным трудоустройством, предоставляет места для прохождения практики и стажировки.

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Получить финансовую поддержку и гарантию дальнейшего трудоустройства на предприятие может каждый студент. Филиал «Азот» готов участвовать в обучении и поддерживать молодых специалистов технических и естественно-научных профилей. Выпускники БФ ПНИПУ, получив достойное образование, могут стать частью команды «Уралхима» и построить успешную карьеру в нашей компании.

Филиал «Азот» — социальный партнер Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета, Березниковского политехнического техникума, Березниковского строительного техникума, Соликамского горно-химического техникума. С 2011 года предприятие поощряет дополнительными стипендиями лучших студентов. Филиал оказывает учебным заведениям спонсорскую помощь и предоставляет студентам возможность проходить практику и стажировки на заводе.

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