«Азот» вручил дипломы выпускникам Березниковского филиала ПНИПУ

Кроме того, пять студентов БФ ПНИПУ стали обладателями сертификатов на дополнительную стипендию от предприятия. При конкурсном отборе на получение стипендии учитывается успеваемость, активное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и в общественной жизни учебного заведения.