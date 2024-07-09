Бастрыкин ждет доклада по травмам пермских подростков в экстрим-парке

Как отмечают в релизе, из СМИ стало известно, что в Перми 7 июля в экстрим-парке во время катания на самокате 12-летний мальчик упал на бетонное покрытие площадки, получив травмы. Кроме того, в указанный день при аналогичных обстоятельствах пострадал еще один подросток.