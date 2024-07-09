Бастрыкин ждет доклада по травмам пермских подростков в экстрим-парке

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования двух подростков в экстрим-парке в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечают в релизе, из СМИ стало известно, что в Перми 7 июля в экстрим-парке во время катания на самокате 12-летний мальчик упал на бетонное покрытие площадки, получив травмы. Кроме того, в указанный день при аналогичных обстоятельствах пострадал еще один подросток.
Отмечается, что местными жителями неоднократно обращалось внимание на необходимость проведения ремонта бетонных конструкций. Именно их состояние является причиной получения детьми травм. Напомним, что работы запланированы лишь на 2025 год.
В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка, отмечают в ведомстве.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечают в ведомстве.
Экстрим-парк был построен в 2009 году, ежедневно на нем занимаются сотни спортсменов.
«Мы понимаем, что объект требует реновации, именно поэтому в 2025 году будет проведен капитальный ремонт бетонной чаши парка», — рассказали СМИ в администрации города.
Недавно в экстрим-парке получил травму пермский профессиональный спортсмен. Вице-президент Пермской краевой федерации велосипедного спорта, тренер сборной Пермского края по велосипедному спорту Ростислав Коневских считает, что в падении виноват «кривой шов» в бетонной чаше.