Бизнесмены просят открыть прямые рейсы из Перми в ОАЭ

Так, авиакомпанию Royal Flight лишили допуска к полетам из Перми по 21 маршруту. В их число вошли и Эмираты. В апреле 2023 года Росавиация приостановила сертификат эксплуатации компании. Решение принял сам перевозчик, отмечалось в материалах ведомства. При этом фактически компания перестала выполнять рейсы в марте 2022 года после введения санкций.