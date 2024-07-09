Бизнесмены просят открыть прямые рейсы из Перми в ОАЭ

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Пермские предприниматели попросили чиновников открыть прямые рейсы из краевой столицы в ОАЭ. По их словам, между Россией и Эмиратами налажены тесные экономические связи, пишет ИА «Текст».
На заседании рабочей группы по развитию экспортного потенциала Пермского края бизнесмены обсудили открытие прямого рейса из Перми до Объединенных Арабских Эмиратов. Участники подчеркнули, что ближневосточная страна стала популярным туристическим направлением, а также лидером в финансовой сфере, где работают крупнейшие российские компании.
По мнению председателя регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрия Теплова, сегодня Россия и ОАЭ стали выгодными экономическими союзниками. Многие российские города уже имеют прямые авиарейсы в ОАЭ, что приводит к значительному увеличению потока людей. «Пермский край участвует в нефтегазовых выставках в Эмиратах, это крупный рынок сбыта для арабских стран. Открытие прямых рейсов — необходимая история, чтоб не летать через Москву или Екатеринбург», — отметил Дмитрий Теплов.
Напомним, что ранее рейсы из Перми в ОАЭ были приостановлены по решению межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных рейсов.
Так, авиакомпанию Royal Flight лишили допуска к полетам из Перми по 21 маршруту. В их число вошли и Эмираты. В апреле 2023 года Росавиация приостановила сертификат эксплуатации компании. Решение принял сам перевозчик, отмечалось в материалах ведомства. При этом фактически компания перестала выполнять рейсы в марте 2022 года после введения санкций.