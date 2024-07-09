properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

На СВО погиб 32-летний житель Добрянского округа Станислав Малышев

Был ранен, но вновь подписал контракт. Водитель из Пермского края погиб на СВО

9 июля 2024, 10:13
Фото: 1MI; vk.com/dobr_okrug

На СВО погиб 32-летний житель Добрянского округа Станислав Малышев

У военнослужащего остались родители и братья.

Стало известно о гибели на СВО жителя Добрянского городского округа Станислава Малышева. Мужчина родился 16 ноября 1991 года в селе Сатино Сивинского района. В 1993 году семья переехала в деревню Лунежки, позже Станислав окончил Полазненскую школу №1.

Будущий военнослужащий работал водителем в северных регионах, в последнее время был начальником охраны в ООО «Цербер-Добрянка». В 2010–2011 годах служил в армии. В 2022 году мужчина заключил контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО, где был водителем автомобильного отделения.

Станислав Малышев был ранен, но после реабилитации, 23 марта прошлого года, снова заключил контракт для службы в зоне проведения СВО. Служил командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии. Погиб 20 мая текущего года в селе Соловьево Ясиноватского района Донецкой Народной Республики.

У мужчины остались родители и братья, сообщают в пресс-службе администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с погибшим пройдет завтра, 10 июля, в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина в Добрянке.

Читайте также:
Пермяков напугала запись с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»В Нытвенском и Александровском округах простятся с погибшими на СВО военнослужащимиНа СВО погиб военнослужащий из штурмового взвода из Кудымкара
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля
Сегодня, 09:14
Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии
Сегодня, 06:57
В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
Сегодня, 09:16
Видео. Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда
Сегодня, 09:13
В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов
Сегодня, 09:33
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
Сегодня, 07:30