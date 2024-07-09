Был ранен, но вновь подписал контракт. Водитель из Пермского края погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Стало известно о гибели на СВО жителя Добрянского городского округа Станислава Малышева. Мужчина родился 16 ноября 1991 года в селе Сатино Сивинского района. В 1993 году семья переехала в деревню Лунежки, позже Станислав окончил Полазненскую школу №1.
Будущий военнослужащий работал водителем в северных регионах, в последнее время был начальником охраны в ООО «Цербер-Добрянка». В 2010–2011 годах служил в армии. В 2022 году мужчина заключил контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО, где был водителем автомобильного отделения.
Станислав Малышев был ранен, но после реабилитации, 23 марта прошлого года, снова заключил контракт для службы в зоне проведения СВО. Служил командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии. Погиб 20 мая текущего года в селе Соловьево Ясиноватского района Донецкой Народной Республики.
У мужчины остались родители и братья, сообщают в пресс-службе администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с погибшим пройдет завтра, 10 июля, в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина в Добрянке.