Был ранен, но вновь подписал контракт. Водитель из Пермского края погиб на СВО

Будущий военнослужащий работал водителем в северных регионах, в последнее время был начальником охраны в ООО «Цербер-Добрянка». В 2010–2011 годах служил в армии. В 2022 году мужчина заключил контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО, где был водителем автомобильного отделения.