Денис Буцаев: Еще шесть компаний вошли в состав ассоциации «Ресурс»

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, после проведенного голосования в июне еще шесть компаний стали членами ассоциации «Ресурс». В нее с момента создания вошли более 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных сфер. Важно, чтобы все они являлись приверженцами принципов экономики замкнутого цикла, производили новые товары с использованием вторсырья или способствовали этому, выдвигая новые предложения.
По признанию исполнительного директора ассоциации «Ресурс» Валерии Гулимовой, участники организации рады, что новые компании вступают в их ряды осознанно. В основном они нацелены на работу над пилотными проектами по применению собственной продукции или услуги. Ряд из них стремится отработать технологические новинки или ориентируется на поддержку инвестиционных проектов. «Наша задача — помочь сформулировать запрос на поддержку, сформировать пилотный проект», — резюмировала специалист.
Перечень членов ассоциации пополнила компания — разработчик и производитель экологически устойчивого транспорта и систем ООО ИТМ «СПЕЦМАШИНА», которая производит в том числе и мусоровозы, сообщает newsnn.ru.
В Бюро автоматизации раздельного сбора, или ООО «БАРС», разрабатывают и производят оборудование для раздельного сбора, сортировки и переработки отходов: ПЭТ-бутылок, банок из алюминия, резины, бумаги, пластика и другого.
В чувашской компании «БиоЭксперт» производят органические удобрения — биогумус (вермикомпост) и жидкие органические удобрения из биогумуса для подкормки растений (как корневой, так и листовой). С помощью этих средств можно осуществлять качественный уход за растениями, а также повышать плодородность почвы и восстанавливать истощенный и деградированный почвенный слой.
Отечественная компания «Эксимо» является разработчиком автоматических горизонтальных прессов BIZON для вторичного сырья.
Экологические фабрики «Экобрендс Саратов» специализируются на переработке различных видов пластика и производстве экологически нейтральных стройматериалов, а также малых архитектурных форм для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий. Здесь же выпускают уличную мебель из экологически чистых материалов.
Новым членом ассоциации «Ресурс» стал и еще один производитель уличной мебели из экоматериалов — компания «Эко Завод ППИ».