Денис Буцаев: Еще шесть компаний вошли в состав ассоциации «Ресурс»

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, после проведенного голосования в июне еще шесть компаний стали членами ассоциации «Ресурс». В нее с момента создания вошли более 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных сфер. Важно, чтобы все они являлись приверженцами принципов экономики замкнутого цикла, производили новые товары с использованием вторсырья или способствовали этому, выдвигая новые предложения.