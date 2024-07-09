Директора кунгурского «Водоканала» оставили под арестом до сентября

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:12
Судья Кунгурского городского суда Наталья Панова продлила до 15 сентября срок содержания под домашним арестом бывшему сотруднику полиции и экс-директору городского предприятия «Водоканал» Андрею Богомолову. Его адвокаты просили смягчить меру пресечения и назначить не связанную с лишением свободы, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
В мае Богомолову было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с исполнением контрактов на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. 15 мая он был задержан на рабочем месте, в этот день в конторе «Водоканала» сотрудники экономической безопасности полиции, УФСБ и СУ СКР по Пермскому краю проводили оперативно-розыскные мероприятия, опрашивались сотрудники, изымались документы.
Как видно из выписки из ЕГРЮЛ, от исполнения обязанностей директора кунгурского «Водоканала» Богомолова отстранили с 65 июня. На следующий день и. о. руководителя предприятия была назначена Хава Бусовикова. Как пояснили журналисту Properm.ru в пресс-службе администрации Кунгура, на время расследования уголовного дела Богомолов только отстранен, но не уволен с должности и продолжает оставаться топ-менеджером «Водоканала».
Из официальной информации СУ СКР известно, что уголовное возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей. Силовикам стало известно, что Богомолов заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Директор КГУП от своего имени подписывал договоры на ремонты сетей со сторонними организациями, они получали за это деньги, которые впоследствии обналичивались, утверждают собеседники Properm.ru в следствии. В реальности ремонтные работы проводились сотрудниками водоканала, а не частными подрядчиками.
Богомолов возглавил «Водоканал» в 2020 году, предприятие уже тогда находилось в тяжелом финансовом состоянии. До муниципальной службы он руководил городским отделом Госавтоинспекции, после чего занимал пост заместителя начальника. В 2021 году он заявлялся на выборы главы Кунгура, но во второй тур не вышел. Городские сети водоснабжения и водоотведения Кунгура были и до сегодняшнего дня остаются в изношенном состоянии, несмотря на то, что много лет действовала инвестпрограмма «Реконструкция системы водоснабжения города Кунгура на 2007–2018 годы». В 2021 году городские власти направляли из дефицитного бюджета 1 млн рублей субсидии для решения экстренных вопросов на городских сетях.