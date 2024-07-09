Директора кунгурского «Водоканала» оставили под арестом до сентября

Богомолов возглавил «Водоканал» в 2020 году, предприятие уже тогда находилось в тяжелом финансовом состоянии. До муниципальной службы он руководил городским отделом Госавтоинспекции, после чего занимал пост заместителя начальника. В 2021 году он заявлялся на выборы главы Кунгура, но во второй тур не вышел. Городские сети водоснабжения и водоотведения Кунгура были и до сегодняшнего дня остаются в изношенном состоянии, несмотря на то, что много лет действовала инвестпрограмма «Реконструкция системы водоснабжения города Кунгура на 2007–2018 годы». В 2021 году городские власти направляли из дефицитного бюджета 1 млн рублей субсидии для решения экстренных вопросов на городских сетях.