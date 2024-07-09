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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Лучшие студенты вуза и двух техникумов Прикамья получат именные стипендии «Уралкалия»

Лучшие студенты вуза и двух техникумов Прикамья получат именные стипендии «Уралкалия»

9 июля 2024, 10:45
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
Предприятие создает условия для профессионального и карьерного развития сотрудников.

В Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) состоялось торжественное вручение свидетельств на именные стипендии «Уралкалия» пяти лучшим студентам по итогам 2023-2024 учебного года.

Именные стипендии получили успешные студенты, которые учатся на востребованных в «Уралкалии» направлениях: «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология», а также «Автоматизация технологических процессов и производств». Кроме того, свидетельства вручены 20 лучшим студентам Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» традиционно сотрудничает с высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями и поддерживает талантливых и целеустремленных студентов. Многие выпускники учебных заведений успешно работают в «Уралкалии», который создает все условия для профессионального и карьерного роста.

Справка. Именные стипендии студентам вузов и сузов выплачиваются в рамках соглашения о сотрудничестве с ПНИПУ и Березниковским филиалом ПНИПУ и договоров о социальном партнерстве с Березниковским политехническим и Соликамским горно-химическим техникумами. Стипендии выплачиваются по итогам каждого семестра. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты: высокая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе, выступление на научных конференциях, успешное прохождение производственной практики и активное участие в общественной жизни учебного заведения.

Компания оказывает поддержку и в совершенствовании материально-технической базы учебных заведений, а также выделяет средства на гранты преподавателям для научно-исследовательской работы.

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