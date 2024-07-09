Лучшие студенты вуза и двух техникумов Прикамья получат именные стипендии «Уралкалия»

Справка. Именные стипендии студентам вузов и сузов выплачиваются в рамках соглашения о сотрудничестве с ПНИПУ и Березниковским филиалом ПНИПУ и договоров о социальном партнерстве с Березниковским политехническим и Соликамским горно-химическим техникумами. Стипендии выплачиваются по итогам каждого семестра. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты: высокая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе, выступление на научных конференциях, успешное прохождение производственной практики и активное участие в общественной жизни учебного заведения.