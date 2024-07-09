МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье 10 июля

Температурный фон в регионе составит около 30-32°С. Пермякам рекомендуется ограничить свое времяпровождение под солнцем. Если прямых солнечных лучей не избежать, лучше всего прятаться в тени или под зонтом. В жару нужно пить больше жидкости, носить светлую и продуваемую одежду, отказаться от активных тренировок, а также чаще проветривать помещения.