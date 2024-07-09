МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье 10 июля

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Завтра, 10 июля, в Пермском крае ожидается высокая опасность класса IV. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. В этот день нужно быть особенно аккуратным при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.
Температурный фон в регионе составит около 30-32°С. Пермякам рекомендуется ограничить свое времяпровождение под солнцем. Если прямых солнечных лучей не избежать, лучше всего прятаться в тени или под зонтом. В жару нужно пить больше жидкости, носить светлую и продуваемую одежду, отказаться от активных тренировок, а также чаще проветривать помещения.
В знойную погоду также не следует оставлять питомцев в припаркованных машинах под солнцем. «Посещайте и обзванивайте своих друзей и близких из группы риска, особенно одиноких пожилых людей. Напоминайте им, что надо пить достаточно жидкости», — предупреждают в МЧС.