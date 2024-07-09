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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:51

МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье 10 июля

МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье 10 июля

9 июля 2024, 10:48
Фото: 1MI
Днем температура воздуха в регионе составит 30-32°С.

Завтра, 10 июля, в Пермском крае ожидается высокая опасность класса IV. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. В этот день нужно быть особенно аккуратным при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Температурный фон в регионе составит около 30-32°С. Пермякам рекомендуется ограничить свое времяпровождение под солнцем. Если прямых солнечных лучей не избежать, лучше всего прятаться в тени или под зонтом. В жару нужно пить больше жидкости, носить светлую и продуваемую одежду, отказаться от активных тренировок, а также чаще проветривать помещения.

В знойную погоду также не следует оставлять питомцев в припаркованных машинах под солнцем. «Посещайте и обзванивайте своих друзей и близких из группы риска, особенно одиноких пожилых людей. Напоминайте им, что надо пить достаточно жидкости», — предупреждают в МЧС.

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