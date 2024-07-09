О «красных флагах» в отношениях. Как понять, что с партнером нужно расстаться

Если вы замечаете, что вы все меньше и меньше соответствуете ожиданиям вашего партнера и испытываете чувство вины за это, тогда, возможно, стоит задуматься о завершении отношений. Но если вас обвиняют в том, что вы не любите или любите недостаточно своего партнера, это является одной из форм манипуляций. В этом случае невозможно будет построить крепкие и доверительные отношения.