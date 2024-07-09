Пермь с 12,7% роста тарифов за ЖКХ — российский лидер антирейтинга

— Я очень хорошо помню те картинки, кто как живёт. В самом лучшем состоянии те, кто предоставляет услуги газоснабжения и электроснабжения. С теплом ситуация похуже. Можно было бы не повышать, но при условии, что там плановые замены и ремонтные работы проводятся. Только в этом случае. Степень износа очень разная по регионам. Система дышала на ладан, было 80% износа. В некоторых регионах её поменяли. Я не знаю, полностью ли поменяли в Москве.