Пермь с 12,7% роста тарифов за ЖКХ — российский лидер антирейтинга

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Эксперты говорят, что в целом новые траты кошельки россиян затронут не сильно. В Госдуме эту проблему видят по-другому.
Плановое повышение коммунальных тарифов в России состоялось. В среднем, тарифы выросли на 10 процентов. Повышение оплаты за воду, газ, электричество и другие блага цивилизации превысило инфляцию прошлого года, но оказалось ниже выросших зарплат россиян, отмечают опрошенные «Новыми известиями» эксперты.
Компромисс, говорят в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ). Но что для общей картины жизни в стране кажется оправданным, для каждой отдельной семьи оборачивается новыми расходами и отказом от запланированных покупок или давно ожидаемого отпуска.
Тарифная система в России не может быть справедливой, потому что размер платы устанавливает государство, говорят рыночники. Выигрывают все те же — естественные монополии. Нужно менять принципы формирования, считают в Госдуме. Там во главу угла ставят доходы граждан и контроль за «газпромами и россетями», которого явно не хватает.
Кто сколько заплатит
Исследователи ИПЭМ, изучив повышение платы за ЖКУ, пришли к выводу, в который трудно поверить: коммуналка и жилищные услуги вырастут быстрее, чем в предыдущие годы, однако нагрузка на бюджеты семей сократится. Последнее повышение составляло 7,5%, нынешнее — 9,1%.
С 2019 по 2022 годы от 5,9 до 11,8% доходов домохозяйств уходили на оплату ЖКУ. Новое повышение будет чуть меньше предыдущего — от 5,7 до 11,6%.
Государство, со своей стороны, давало регионам базовый тариф, однако в девяти городах из 16 он оказался превышен. Рекордсменами в повышении платы могли оказаться власти Новосибирска. Им разрешили повысить жилищно-коммунальные услуги составил 12,7%. Но делать этого они не стали. В результате тарифы повысят «только» на 11%. Лидером антирейтинга оказалась Пермь с 12,7%. За ней следует Казань. В столице Татарстана плата повысится на 12,5%. В двух городах повышение будет больше базового индекса: в Москве и Екатеринбурге. В Москве, например, фактический прирост оплаты ЖКУ составил 11,4%, в столице Урала — 10,3%.
В остальных крупных городах власти постарались повышать плату чуть меньше разрешенного. Меньше всего рост тарифов коснется жителей Краснодара. Здесь они вырастут на 8,4%.
В Петербурге в связи с выборами власти отказались от повышения в этом году. Однако жители северной столицы все равно получат квитанции с повышением, правда, только на 2%.
Больше всего за услуги ЖКУ заплатят в Москве. Средний платеж московской семьи составляет 12,5 тысяч рублей в месяц при среднем доходе на каждого москвича 107945 рублей. В Петербурге тарифы хотя и не повысили, но за коммуналку все платят. В среднем, 8 859 рублей при доходе на душу населения 70206 рублей. Самая низкая совокупная плата в Челябинске, где платеж чуть выше 7 тысяч — здесь получат квитанцию на 7076 рублей в среднем на семью.
Доходы выше, количество субсидий — ниже
Как говорят в комитете по строительству и ЖКХ Госдумы, повышение оплаты жилищно-коммунальных услуг на 9,9% — это средняя температура по больнице. Да, крупнейшие российские города находятся под пристальным внимание федеральной власти, потому что платежи за коммуналку — это социальный вопрос.
Когда недовольство в миллионниках растет, никого за расшатывание «социальной» лодки по голове не погладят. Чем дальше вглубь России, тем больше себе позволяют региональные начальники, говорит депутат Госдумы, председатель Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Очень распространенная практика в городах, когда местные власти устанавливают более высокий предел доходов при начислении субсидий. От этого страдают самые незащищенные:
— К сожалению, в большинстве субъектов субсидии полагаются не при превышении оплаты ЖКУ 10% доходов семьи, а при 22%. Особенно, когда мы говорим о дотационных регионах. Это безобразие. Планы у регионов есть снизить этот процент, а возможностей бюджетных у них нет. В Ставропольском крае была ставка 15%, они подняли планку до 22%, потому что у них не складывался бюджет, то есть, сократили число семей, которые имеют право получать субсидии на ЖКУ.
В Госдуме признают, что решение сохранить старые тарифы — от лукавого, говорит Галина Хованская, чисто политическая уловка, чтобы не раздражать население. В других регионах, даже богатой Москве, бедных и пенсионеров спасают только субсидии города.
Во благо монополий, за счет населения
Между тем, власти и не скрывают, кому пойдут собранные с народа деньги. За более высокие тарифы на газ, которые в некоторых регионах составят в результате двух запланированных повышений в этом и следующем году до 20%, отвечает Газпром.
Собственно, так государство собирается покрыть часть убытков, о которых рапортовала газовая монополия за 2023 год. Они, по истине, гигантские. 629 миллиардов рублей чистого убытка «привезло» «народное достояние» в прошлом году. Правда, это не помешало газпромовскому руководству получить причитающиеся ему бонусы, о чем писали СМИ. А ведь повышение тарифов пойдет, в том числе, и на зарплату и премию Алексею Миллеру и его менеджерам — из кармана граждан всей страны.
В «Россетях» ситуация еще интереснее. Здесь компания заработала чистую прибыль в размере более, чем 6 миллиардов рублей. Ничего плохого, кроме хорошего, в этом, конечно, нет. Однако открытым остается вопрос, куда она пойдет, соглашается с изданием депутат Хованская:
— Я очень хорошо помню те картинки, кто как живёт. В самом лучшем состоянии те, кто предоставляет услуги газоснабжения и электроснабжения. С теплом ситуация похуже. Можно было бы не повышать, но при условии, что там плановые замены и ремонтные работы проводятся. Только в этом случае. Степень износа очень разная по регионам. Система дышала на ладан, было 80% износа. В некоторых регионах её поменяли. Я не знаю, полностью ли поменяли в Москве.
Помимо денег от повышения тарифов, федеральные власти обещают больше денег на обновление сетей. Светлана Разворотнева говорит, что до 2030 года выделят 1,5 триллиона рублей. Но если сейчас 500 миллиардов рублей ежегодно уходят мимо цели, как рассказал изданию глава Жилищного Союза Константин Крохин, где гарантия, что и новые деньги пойдут не на трубы, газовые коммуникации и электросети, а в руки нечистоплотных чиновников, которых на просторах родины пруд пруди?
Галина Хованская надеется на Счетную палату, которая есть в каждом регионе:
— Они должны контролировать, как расходуются средства. Это дело исполнительной власти. Если они мышей не ловят, ну что я могу сказать. Дальше — прокуратура, уголовка, суд. Взыскание имущества, нажитого нечестным путём.
Пока в чиновничьих кабинетах, даже на верхних этажах, теплится надежда, что бизнес поможет исправить то, что государство не делало с советских времен. У специалистов и политиков это вызывает нервный смех. Для того, чтобы вернуть инвестиции, которые необходимы для водопровода в городе Щекино Тульской области, при нынешних тарифах понадобится 135 лет, рассказала Светлана Разворотнева. Еще вопросы есть? Вывод простой: государству пора распрощаться с фантазиями и приступить к делу.