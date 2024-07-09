Пермский край занял второе место в ПФО по объёму поступающих в бюджет РФ налогов

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Published Сегодня, 05:41
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С начала 2024 года из Пермского края в консолидированный бюджет России поступило 595 млрд рублей, что составило 20% от общих налоговых поступлений из регионов Приволжского федерального округа. Регион занял второе место по объему отправленных средств, сообщил РБК-Пермь со ссылкой на главу УФНС по Пермскому краю Наталью Гурову.
Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) сложились в 87,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 24,8%. Рост обусловлен повышением за год объёмов исчислений на 29,8% в период с IV квартала прошлого года по I квартал 2024 года. Показатель НДФЛ вырос на 30,2%, составив 29,6 млрд рублей. Это произошло за счет увеличения в регионе фонда зарплаты и уточнения по обязательствам НДФЛ и страховым взносам.
Лидирующее положение в отраслевой структуре заняли обрабатывающие производства — 36,2% от поступлений НДФЛ. Поступления имущественного налога составили 11,1 млрд рублей, поступления по специальному налоговому режиму — 8,4 млрд рублей.