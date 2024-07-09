Пермский край занял второе место в ПФО по объёму поступающих в бюджет РФ налогов

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) сложились в 87,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 24,8%. Рост обусловлен повышением за год объёмов исчислений на 29,8% в период с IV квартала прошлого года по I квартал 2024 года. Показатель НДФЛ вырос на 30,2%, составив 29,6 млрд рублей. Это произошло за счет увеличения в регионе фонда зарплаты и уточнения по обязательствам НДФЛ и страховым взносам.