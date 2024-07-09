Пермский театр кукол разработает тифлокомментарии к шести своим спектаклям

Пермский театр кукол впервые принял участие в конкурсе и выиграл два гранта на организацию тифлокомментирования. Победа в программах «Оборудование» и «Старт» дала театру право на получение оборудования и организацию деятельности профессиональных тифлокомментаторов, которые адаптируют спектакли для незрячих и слабовидящих зрителей, описывая предметы и действия, происходящие на сцене. Для прослушивания тифлокомментария в театре выдают приемник и наушники, а с этого года зрители смогут воспользоваться специальным приложением «Особый взгляд», которое позволяет слушать комментарии со своего телефона.