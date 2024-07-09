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Пермский театр кукол разработает тифлокомментарии к шести своим спектаклям

Пермский театр кукол разработает тифлокомментарии к шести своим спектаклям

9 июля 2024, 10:04
Фото: ВКонтакте/Пермский театр кукол
Кукольный выиграл два гранта на организацию тифлокомментирования.

Пермский театр кукол стал победителем конкурса, проводимого благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» на организацию тифлокомментирования. Об этом сообщают в администрации Перми.

Всего в конкурсе приняли участие 133 театра из более чем 50 городов России. «Особый взгляд» — так называется программа благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Одной из целей благотворительного фонда является привлечение внимания к проблемам людей с нарушением зрения и формирование доступной социокультурной среды.

Пермский театр кукол впервые принял участие в конкурсе и выиграл два гранта на организацию тифлокомментирования. Победа в программах «Оборудование» и «Старт» дала театру право на получение оборудования и организацию деятельности профессиональных тифлокомментаторов, которые адаптируют спектакли для незрячих и слабовидящих зрителей, описывая предметы и действия, происходящие на сцене. Для прослушивания тифлокомментария в театре выдают приемник и наушники, а с этого года зрители смогут воспользоваться специальным приложением «Особый взгляд», которое позволяет слушать комментарии со своего телефона.

Тифлокомментарии будут разработаны к шести спектаклям из репертуара театра, а именно к «Буратино» (6+), «Волшебник страны Оз» (6+), «Дюймовочка» (6+), «Кошкин дом» (6+), «Маленькая Баба-Яга» (6+) и «Муму» (6+). При отборе спектаклей творческая группа театра совместно с тифлокомментаторами опиралась на целевую аудиторию спектаклей, возраст зрителей и технические возможности театра.

После каждой постановки у детей будет возможность познакомиться с куклами, которыми играли артисты, потрогать их, чтобы ребята соотнесли образы, возникающие во время просмотра спектакля, со своими ощущениями, поясняют в театре.

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