Пермское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке оказания услуг больнице

Выяснилось, что в 2022 году нижегородская ГКБ №34 провела аукцион на право заключения договора на оказание услуг по транспортировке пациентов с хронической почечной недостаточностью на процедуру гемодиализа с начальной максимальной ценой чуть более 1 млн 48 тыс. рублей. На аукцион заявились две пермские организации, которых заказчик признал соответствующими требованиям и допустил к торгам. Во время аукциона один из участников предложил минимально допустимое снижение цены контракта до 1 млн 43 тыс. рублей, а второй не стал участвовать в торгах. В итоге участника, подавшего ценовое предложение, признали победителем закупки и заключили с ним контракт с дополнительным соглашением по цене 1 млн 88,7 тыс. рублей.