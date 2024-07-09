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Пермское УФАС выявило картельный сговор на рынке оказания услуг больнице

Пермское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке оказания услуг больнице

9 июля 2024, 06:30
Фото: пресс-служба ФАС России

Пермское УФАС выявило картельный сговор на рынке оказания услуг больнице

Двое участников заявились на торги и вызвали подозрения у заказчика.
Сюжет
Уфас

Сотрудники антимонопольной службы обнаружили нарушения при проведении закупочных процедур по оказанию услуг медицинскому учреждению. С заявлением в Пермское УФАС обратилась городская клиническая больница №34 Советского района Нижнего Новгорода. Представители учреждения пожаловались на действия пермских организаций ООО «Автобан» и ИП Кенин А. В., подозреваемых в создании мнимой конкуренции между собой при участии в торгах.

Выяснилось, что в 2022 году нижегородская ГКБ №34 провела аукцион на право заключения договора на оказание услуг по транспортировке пациентов с хронической почечной недостаточностью на процедуру гемодиализа с начальной максимальной ценой чуть более 1 млн 48 тыс. рублей. На аукцион заявились две пермские организации, которых заказчик признал соответствующими требованиям и допустил к торгам. Во время аукциона один из участников предложил минимально допустимое снижение цены контракта до 1 млн 43 тыс. рублей, а второй не стал участвовать в торгах. В итоге участника, подавшего ценовое предложение, признали победителем закупки и заключили с ним контракт с дополнительным соглашением по цене 1 млн 88,7 тыс. рублей.

Однако заказчик заметил пассивное поведение второго участника на торгах и обратился в антимонопольное ведомство, чтобы провести проверку. В ходе расследования Пермское УФАС установило, что обе организации зарегистрированы и осуществляют деятельность по одному адресу, использовали одну и ту же инфраструктуру для выхода на электронную торговую площадку и подачи заявок, ценовых предложений и подписания контракта. Участники аукциона знали о совместном участии в закупке и могли координировать свои действия, чтобы повлиять на ход и результаты торгов.

Пермское УФАС сделало вывод, что участники аукциона во время торгов координировали свои действия с целью обеспечить победу одному из них с минимальным уменьшением начальной максимальной цены контракта.

В результате антимонопольщики возбудили в отношении ООО «Автобан» и ИП Кенин А. В. антимонопольное дело о нарушении Закона о защите конкуренции (п. 2 ч. 1 ст. 11). Это положение закона запрещает хозяйствующим субъектам-конкурентам, работающим на одном товарном рынке, заключать друг с другом соглашение по поддержанию цен на торгах.

Рассмотрение антимонопольного дела состоится 16 июля текущего года. Если участники аукциона будут признаны виновными в картельном сговоре на аукционе, то им грозят штрафы в размерах до 500 тыс. рублей — для юридических лиц и до 50 тыс. рублей — для должностных лиц.

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