Пермяк-собачник устроил подтопление собачьей мочой квартиры снизу

Пенсионерам из Перми не повезло с соседом сверху. Проживая в муниципальной квартире, он содержал собак, но вот должный уход за ними не обеспечивал. В результате в жилое помещение пожилой семейной пары протекала моча животных. Граждане неоднократно жаловались в управляющую компанию на протечки и едкий запах в квартире. Владельцу собак направлялись предупреждения об устранении нарушений, но он на них не реагировал.