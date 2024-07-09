Пермяк-собачник устроил подтопление собачьей мочой квартиры снизу

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Житель Перми плохо следил за своими собаками, которые даже подтопили мочой квартиру снизу. Ее жители потеряли здоровье и обратились в суд, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
Пенсионерам из Перми не повезло с соседом сверху. Проживая в муниципальной квартире, он содержал собак, но вот должный уход за ними не обеспечивал. В результате в жилое помещение пожилой семейной пары протекала моча животных. Граждане неоднократно жаловались в управляющую компанию на протечки и едкий запах в квартире. Владельцу собак направлялись предупреждения об устранении нарушений, но он на них не реагировал.
Из-за неблагоприятной атмосферы в собственном жилье у пенсионеров начались проблемы со здоровьем, пропал аппетит, ухудшился сон, круглосуточный лай вызывал стресс и головные боли. Они были вынуждены обратиться в суд, который обязал хозяина животных привести квартиру в порядок и выплатить истцам компенсации морального вреда — 60 тыс. рублей мужчине и 40 тыс. его супруге.
В срок для добровольного исполнения решение суда исполнено не было, в связи с чем в отношении должника была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора. Единственным источником дохода 69-летнего собачника является пенсия. В соответствии с действующим законодательством судебный пристав обратил взыскание на получаемые им регулярные денежные выплаты. Благодаря данной мере вся сумма компенсации морального вреда уже перечислена взыскательнице. В отношении ее супруга также взыскана часть средств. Работа будет продолжена до полного погашения задолженности.