Пермяк Станислав Угрин стал серебряным призёром Кубка России по легкой атлетике

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Пермский легкоатлет Станислав Угрин с личным рекордом 3 мин 40,20 сек становится вторым в беге на 1500 м на Кубке России в Чебоксарах и завоевывает серебряную медаль для Пермского края. Об этом сообщают в федерации легкой атлетики Прикамья.
Вчера пермячка Екатерина Ивонина с результатом 9 минут 25,69 секунд выиграла дистанцию 3000 м с препятствиями.
В воскресенье, 7 июля, Константин Холмогоров был лучшим в беге на 800 м. Также в этот день Владимир Никитин выиграл Кубок России в беге на дистанции 5000 м.