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Пермяк Станислав Угрин стал серебряным призёром Кубка России по легкой атлетике

Пермяк Станислав Угрин стал серебряным призёром Кубка России по легкой атлетике

9 июля 2024, 13:41
Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края
До этого пермские спортсмены уже взяли три золотых медали.

Пермский легкоатлет Станислав Угрин с личным рекордом 3 мин 40,20 сек становится вторым в беге на 1500 м на Кубке России в Чебоксарах и завоевывает серебряную медаль для Пермского края. Об этом сообщают в федерации легкой атлетики Прикамья.

Вчера пермячка Екатерина Ивонина с результатом 9 минут 25,69 секунд выиграла дистанцию 3000 м с препятствиями.

В воскресенье, 7 июля, Константин Холмогоров был лучшим в беге на 800 м. Также в этот день Владимир Никитин выиграл Кубок России в беге на дистанции 5000 м.

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#Спорт#Легкая атлетика#Кубок россии
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