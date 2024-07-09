Пермяк заплатит за кражу электричества для майнинга более 2,5 миллионов рублей

В апреле 2023 года в ходе рейда энергетики филиала обнаружили в деревне Аникино Пермского муниципального округа нелегально подключенный к сетям компании металлический контейнер. В ходе проверки, проведенной совместно с представителями правоохранительных органов, было установлено, что в данном контейнере работало майнинговое оборудование для добычи криптовалюты. При этом договор электроснабжения у владельца объекта отсутствовал, подключение контейнера к сети было произведено незаконно.