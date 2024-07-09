Пермяк заплатит за кражу электричества для майнинга более 2,5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Нелегальному майнеру криптовалюты не удалось оспорить в Пермском краевом суде решение о взыскании с него более 2,5 млн рублей за незаконно потребленное электричество. Об этом сообщают в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».
В апреле 2023 года в ходе рейда энергетики филиала обнаружили в деревне Аникино Пермского муниципального округа нелегально подключенный к сетям компании металлический контейнер. В ходе проверки, проведенной совместно с представителями правоохранительных органов, было установлено, что в данном контейнере работало майнинговое оборудование для добычи криптовалюты. При этом договор электроснабжения у владельца объекта отсутствовал, подключение контейнера к сети было произведено незаконно.
Был составлен акт неучтенного потребления электроэнергии, согласно которому объем неучтенного потребления составил почти 362 кВт-часов. Сумма необоснованного обогащения превысила 2,5 млн рублей.
Учитывая, что майнинговое оборудование использовалось как объект экономической деятельности для получения дохода, расчет суммы необоснованного обогащения был произведен специалистами «Россети Урал» исходя из коммерческих тарифов, а не тарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей.
Владелец нелегальной майнинговой фермы не согласился с данным расчетом и отказался оплачивать предъявленную сумму в добровольном порядке. Для защиты своих интересов компания «Россети Урал» обратилось в Пермский районный суд, который признал законность требований электросетевой компании.
Ответчиком была подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд. Он оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.