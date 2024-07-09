Пермяки могут воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах

К сервису подключено более тысячи государственных и частных вузов по всей стране. Со списком можно ознакомиться на «Госуслугах», там же — подать документы в пять любых высших учебных заведений, выбрав до пяти специальностей в каждом. На портале также есть возможность запросить данные об образовании и индивидуальных достижениях, в частности, о результатах ЕГЭ и олимпиадах, волонтерской деятельности.