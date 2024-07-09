Пермяки могут воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
На портале «Госуслуг» запущен сервис «Поступление в вуз онлайн». Теперь абитуриенты могут подать заявление в университет дистанционно без посещения приемных комиссий, сообщают в краевом минобре.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, абитуриенту нужно зайти в «Госуслуги» под своей подтвержденной учетной записью.
К сервису подключено более тысячи государственных и частных вузов по всей стране. Со списком можно ознакомиться на «Госуслугах», там же — подать документы в пять любых высших учебных заведений, выбрав до пяти специальностей в каждом. На портале также есть возможность запросить данные об образовании и индивидуальных достижениях, в частности, о результатах ЕГЭ и олимпиадах, волонтерской деятельности.
В числе возможностей сервиса — онлайн-запись на вступительные испытания, расписание экзаменов и конкурсные списки. Уведомление о зачислении в выбранный вуз поступит в личный кабинет на портале.