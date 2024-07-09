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Updated Сегодня, 10:39

Пермяки могут воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах

Пермяки могут воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах

9 июля 2024, 10:37
Абитуриенты могут подать заявление в университет дистанционно без посещения приемных комиссий.

На портале «Госуслуг» запущен сервис «Поступление в вуз онлайн». Теперь абитуриенты могут подать заявление в университет дистанционно без посещения приемных комиссий, сообщают в краевом минобре.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, абитуриенту нужно зайти в «Госуслуги» под своей подтвержденной учетной записью.

К сервису подключено более тысячи государственных и частных вузов по всей стране. Со списком можно ознакомиться на «Госуслугах», там же — подать документы в пять любых высших учебных заведений, выбрав до пяти специальностей в каждом. На портале также есть возможность запросить данные об образовании и индивидуальных достижениях, в частности, о результатах ЕГЭ и олимпиадах, волонтерской деятельности.

В числе возможностей сервиса — онлайн-запись на вступительные испытания, расписание экзаменов и конкурсные списки. Уведомление о зачислении в выбранный вуз поступит в личный кабинет на портале.

#Касается каждого#Образование
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