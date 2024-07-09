Пермяков будут проверять на скорость реакции перед поездкой на велосипедах Whoosh

«Главное, что будем проверять — это умение фокусировать внимание, включая тесты Шульте и Струпа. Каждому участнику потребуется провести минутный тест на скорость реакции и уровень концентрации на окружающей обстановке», — прокомментировали работу новой функции в сервисе. Если пользователь откажется пройти тест или будет неудачная попытка, то сервис ограничит скорость поездок на велосипеде до минимума — 15 км\ч.