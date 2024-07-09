Пермяков будут проверять на скорость реакции перед поездкой на велосипедах Whoosh

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Перед поездкой на велосипеде Whoosh жителей Перми могут проверить на скорость когнитивных реакций. Про новую функцию рассказал пресс-секретарь сервиса Денис Балакирев, пишет «РБК Пермь».
Теперь для использования электровелосипеда в позднее время суток на оживленных улицах города придется пройти тест на скорость реакции. В приложении Whoosh пользователь сможет проверить свою скорость реакции, уровень внимания и готовность к безопасному управлению велосипедом.
«Главное, что будем проверять — это умение фокусировать внимание, включая тесты Шульте и Струпа. Каждому участнику потребуется провести минутный тест на скорость реакции и уровень концентрации на окружающей обстановке», — прокомментировали работу новой функции в сервисе. Если пользователь откажется пройти тест или будет неудачная попытка, то сервис ограничит скорость поездок на велосипеде до минимума — 15 км\ч.
Отметим, что сервис кикшеринг все еще работает в Перми, несмотря на запрет парковки самокатов и велосипедов в центре города. Размещение велосипедов будет контролироваться системой мониторинга сервиса и группой городских рейнджеров.
Напомним, что ранее депутаты Пермской гордумы поддержали идею мэрии о запрете размещения индивидуальных средств передвижения в центре Перми и на 38 улицах города. О намерении запретить электросамокаты и электровелосипеды стало известно осенью 2023 года.