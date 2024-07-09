Пермяков напугала запись с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»

На момент звонка журналистом Properm.ru автоответчик заработал в прежнем режиме, предлагая нажать определенную цифру для связи с нужным подразделением. Читатели сообщают, что в больнице после инцидента отключили интернет. В самой больнице «РЖД-Медицина» говорят, что напуганы и находятся в шоке.