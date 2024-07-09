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Пермяков напугала запись с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»

Пермяков напугала запись с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»

9 июля 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
В медицинском учреждении говорят, что напуганы инцидентом.

При звонке в стационар больницы «РЖД-Медицина» на автоответчике проигрывается запись с критикой российской власти и проведения СВО. Об этом читатели Properm.ru сообщили в редакцию сегодня днем, 9 июля, предоставив запись.

На момент звонка журналистом Properm.ru автоответчик заработал в прежнем режиме, предлагая нажать определенную цифру для связи с нужным подразделением. Читатели сообщают, что в больнице после инцидента отключили интернет. В самой больнице «РЖД-Медицина» говорят, что напуганы и находятся в шоке.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю с просьбой провести проверку по данному факту и дать комментарий о случившемся.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Больница#Сво
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