Пермяков напугала запись с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:07
При звонке в стационар больницы «РЖД-Медицина» на автоответчике проигрывается запись с критикой российской власти и проведения СВО. Об этом читатели Properm.ru сообщили в редакцию сегодня днем, 9 июля, предоставив запись.
На момент звонка журналистом Properm.ru автоответчик заработал в прежнем режиме, предлагая нажать определенную цифру для связи с нужным подразделением. Читатели сообщают, что в больнице после инцидента отключили интернет. В самой больнице «РЖД-Медицина» говорят, что напуганы и находятся в шоке.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю с просьбой провести проверку по данному факту и дать комментарий о случившемся.