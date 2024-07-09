Посетитель напал на сотрудника тира в Подмосковье

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Согласно рассказу девушки, гость тира не согласился с заранее обговоренными правилами и начал себя неадекватно, после чего напал на работника. Об этом пишет 360.ru.
«Я объяснила правила заново (мужчина пришел со своей женой), но они стали оскорблять меня. Мы позвали охрану, а затем — полицию. Он стрелял без цели, промахнулся, отказался от условий игры уже после её окончания. Потребовал игрушку. Мы уточнили, что по правилам мы не можем передать игрушку, так как не выполнены условия для выигрыша. После этого мужчина начал хамить и буянить», — дополнила она.
И нападавший, и потерпевший написали заявления в полицию.
Свидетель случившегося также рассказал 360.ru о недружелюбном поведении мужчины. «Мы стояли, стреляли. Мужчина подошел к кассе, оплатил автомат, выстрелил и не попал в мишень. Начал возмущаться, считая это обманом, требовал вернуть деньги. Призвал управляющего, тот явился. Мужчина начал кричать и вести себя агрессивно. Потом вырвал автомат и бросил в управляющего подставку. Вызвали охрану и полицию», — рассказал очевидец.