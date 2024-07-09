Посетитель напал на сотрудника тира в Подмосковье

«Я объяснила правила заново (мужчина пришел со своей женой), но они стали оскорблять меня. Мы позвали охрану, а затем — полицию. Он стрелял без цели, промахнулся, отказался от условий игры уже после её окончания. Потребовал игрушку. Мы уточнили, что по правилам мы не можем передать игрушку, так как не выполнены условия для выигрыша. После этого мужчина начал хамить и буянить», — дополнила она.