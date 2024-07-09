Россиянам рассказали, как защитить огород от жары

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Главный риск при высокой температуре — потеря влаги. В таких условиях почва не успевает снабдить растения водой, что ведёт к снижению урожайности. Чтобы предотвратить это, следует скорректировать режим полива, пишет regions.ru.
Если вы сами ухаживаете за растениями, поливайте их вечером, так как солнце не успеет испарить влагу. Обильно поливайте через день. При использовании капельной системы полива также переходите на вечерний и ночной режимы.
По словам Вороновой, некоторые растения хуже переносят жару. За ними нужен дополнительный уход и увлажнение. К ним относятся голубика, красная смородина и клубника.