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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Россиянам рассказали, как защитить огород от жары

9 июля 2024, 06:45
Россияне готовятся к жаркой неделе без дождей. Надежда Воронова, садовод и ведущий редактор биологического издательства «Фитон XXI», рассказала о правилах полива растений в условиях засухи.

Главный риск при высокой температуре — потеря влаги. В таких условиях почва не успевает снабдить растения водой, что ведёт к снижению урожайности. Чтобы предотвратить это, следует скорректировать режим полива, пишет regions.ru.

Если вы сами ухаживаете за растениями, поливайте их вечером, так как солнце не успеет испарить влагу. Обильно поливайте через день. При использовании капельной системы полива также переходите на вечерний и ночной режимы.

По словам Вороновой, некоторые растения хуже переносят жару. За ними нужен дополнительный уход и увлажнение. К ним относятся голубика, красная смородина и клубника.

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