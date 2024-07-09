Сезонные продукты и товары из модных коллекций могут подешеветь в июле

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 05:51
Следует ожидать снижения цен и на одежду и обувь. Товары модных коллекций, представленных к весне и лету, часто распродаются из-за обновления ассортимента и появления новых моделей. В теплый сезон такая смена происходит чаще.
Снижение цен может затронуть и недвижимость. Это связано с окончанием действия программы льготной ипотеки, пишет runews24.ru, ссылаясь на «Прайм». Соответственно перераспределятся интересы девелоперов и покупателей. Стоит ожидать всплеска предложения на вторичном рынке, и, как следствия, понижения стоимости.
Между тем ранее в Центробанке сообщили, что, согласно прогнозам на следующий год, уровень инфляции пока продолжит расти. Поэтому пока основным инструментом давления на инфляцию остается «продовольственный компонент».
Аналитики советуют россиянам воспользоваться удачным моментом и решить свои квартирные вопросы, а также обновить гардероб. В июле выросли тарифы на электричество и услуги естественных монополистов, что не замедлит к осени отразиться на всех конечных продуктах.
С возобновлением делового и учебного сезона в сентябре все изменится. Еженедельная инфляция в России по прогнозам регулятора ожидается в пределах 0,2-0,3%.