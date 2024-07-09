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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Сезонные продукты и товары из модных коллекций могут подешеветь в июле

9 июля 2024, 04:46
Подешеветь летом могут в первую очередь сельскохозяйственные продукты — сезонные овощи и фрукты — из-за теплой весны и лета урожай был ранним и предложение значительно выросло.

Следует ожидать снижения цен и на одежду и обувь. Товары модных коллекций, представленных к весне и лету, часто распродаются из-за обновления ассортимента и появления новых моделей. В теплый сезон такая смена происходит чаще.

Снижение цен может затронуть и недвижимость. Это связано с окончанием действия программы льготной ипотеки, пишет runews24.ru, ссылаясь на «Прайм». Соответственно перераспределятся интересы девелоперов и покупателей. Стоит ожидать всплеска предложения на вторичном рынке, и, как следствия, понижения стоимости.

Между тем ранее в Центробанке сообщили, что, согласно прогнозам на следующий год, уровень инфляции пока продолжит расти. Поэтому пока основным инструментом давления на инфляцию остается «продовольственный компонент».

Аналитики советуют россиянам воспользоваться удачным моментом и решить свои квартирные вопросы, а также обновить гардероб. В июле выросли тарифы на электричество и услуги естественных монополистов, что не замедлит к осени отразиться на всех конечных продуктах.

С возобновлением делового и учебного сезона в сентябре все изменится. Еженедельная инфляция в России по прогнозам регулятора ожидается в пределах 0,2-0,3%.

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