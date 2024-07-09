Сотрудник пресс-службы «Азота» стал лучшим в фестивале «Земля открытий»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Работа сотрудника пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ признана лучшей и вошла в шорт-лист в номинации „Моя земля открытий. Личная история“ в конкурсе видеороликов Фестиваля геобрендов „Земля открытий“, который входит в серию региональных мероприятий Национальной премии в области развития общественных связей „Серебряный Лучник“.
Конкурс направлен на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий. Одной из целей конкурса является создание коллекции лучших видеопрезентаций территорий России.
В этом году на конкурс поступило 313 заявок от участников из 45 регионов страны. Видеооператор и режиссер монтажа Владимир Шерстобитов представил видео, снятое к одной из серий проекта «Лица завода» об операторе ДПУ агрегата аммиака №1 производства аммиака.
Владимир Шерстобитов работает в филиале «Азот» 7 лет. Проекты пресс-службы предприятия, созданные при его участии, регулярно становятся призерами и победителями региональных, федеральных и международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций и общественных связей.
Проект «Фото с вершины. Ветлан» из шорт-листа в номинации «Моя земля открытий. Личная история» конкурса видеороликов Фестиваля геобрендов «Земля открытий» доступен ниже.