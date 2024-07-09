properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Сотрудник пресс-службы «Азота» стал лучшим в фестивале «Земля открытий»

Сотрудник пресс-службы «Азота» стал лучшим в фестивале «Земля открытий»

9 июля 2024, 09:35
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
В 2024 году на конкурс поступило 313 заявок от участников из 45 регионов страны.

Работа сотрудника пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ признана лучшей и вошла в шорт-лист в номинации „Моя земля открытий. Личная история“ в конкурсе видеороликов Фестиваля геобрендов „Земля открытий“, который входит в серию региональных мероприятий Национальной премии в области развития общественных связей „Серебряный Лучник“.

Конкурс направлен на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий. Одной из целей конкурса является создание коллекции лучших видеопрезентаций территорий России.

В этом году на конкурс поступило 313 заявок от участников из 45 регионов страны. Видеооператор и режиссер монтажа Владимир Шерстобитов представил видео, снятое к одной из серий проекта «Лица завода» об операторе ДПУ агрегата аммиака №1 производства аммиака.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Владимир Шерстобитов работает в филиале «Азот» 7 лет. Проекты пресс-службы предприятия, созданные при его участии, регулярно становятся призерами и победителями региональных, федеральных и международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций и общественных связей.

Проект «Фото с вершины. Ветлан» из шорт-листа в номинации «Моя земля открытий. Личная история» конкурса видеороликов Фестиваля геобрендов «Земля открытий» доступен ниже.

Видео: youtube.com/@SherstobitovDOK
#Видео#Новости компаний
Подпишитесь
В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля
Сегодня, 09:14
Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии
Сегодня, 06:57
В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
Сегодня, 09:16
Видео. Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда
Сегодня, 09:13
В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов
Сегодня, 09:33
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
Сегодня, 07:30