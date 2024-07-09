Сотрудник пресс-службы «Азота» стал лучшим в фестивале «Земля открытий»

В этом году на конкурс поступило 313 заявок от участников из 45 регионов страны. Видеооператор и режиссер монтажа Владимир Шерстобитов представил видео, снятое к одной из серий проекта «Лица завода» об операторе ДПУ агрегата аммиака №1 производства аммиака.