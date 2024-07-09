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Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии

Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии

9 июля 2024, 06:57
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Приговор не вступил в законную силу.

Сотрудника ЧОП Самандара Исмаилова, избившего и покалечившего дрессировщика верблюдов Игоря Корчагина, приговорили к пяти годам колонии общего режима. Такое решение вынес Мотовилихинский районный суд Перми. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Конфликт, из-за которого Исмаилова приговорили к реальному сроку, произошел в ночь на 3 июля 2023 года в гостинице Пермского цирка. Артисты шоу-программы «Эпохи», приехавшие на гастроли, шумно себя вели, и администратор вызвала ЧОП. Охранники вели себя агрессивно, один из них ударил дрессировщика Игоря Корчагина. Мужчина упал и ударился головой. Травмы оказались очень тяжелыми, в их числе перелом свода основания черепа.

Чтобы спасти жизнь артисту, медикам пришлось ввести его в состояние медикаментозной комы. В ходе лечения у мужчины отказывали органы и было критическое состояние. Позже дрессировщик пришел в себя и его перевезли в Москву.

Нападавший охранник попытался скрыться в Киргизии, но его задержали, отправили в Пермь и поместили в СИЗО. В отношение Исмаилова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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#Происшествия#Уголовное дело#Пермский цирк#Чоп
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