Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии

Конфликт, из-за которого Исмаилова приговорили к реальному сроку, произошел в ночь на 3 июля 2023 года в гостинице Пермского цирка. Артисты шоу-программы «Эпохи», приехавшие на гастроли, шумно себя вели, и администратор вызвала ЧОП. Охранники вели себя агрессивно, один из них ударил дрессировщика Игоря Корчагина. Мужчина упал и ударился головой. Травмы оказались очень тяжелыми, в их числе перелом свода основания черепа.