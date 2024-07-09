properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Организаторы «ПРОНЕБО» в Прикамье объяснили отмену платных полётов на шарах

Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах

9 июля 2024, 03:47

Организаторы «ПРОНЕБО» в Прикамье объяснили отмену платных полётов на шарах

Шанс на подъем нужно будет выиграть.
Сюжет
Туризм

В Пермском крае на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полетов на аэростатах. В этом году шанс на подъем на шаре нужно будет выиграть, сообщило 59.RU со ссылкой на организаторов конкурса.

В начале лета в официальном сообществе фестиваля во ВКонтакте были опубликованы ответы на самые популярные вопросы по мероприятию. Выяснилось, что покататься на аэростате в текущем году действительно будет можно, но для этого нужно одержать победу в конкурсе.

Конкурсная программа начнется в 12:00 13 июля. По словам организаторов, такой способ сделает развлечение наиболее доступным для пермяков и гостей региона. Однако с этим мнением многие не согласны. «Сделайте, пожалуйста, подъем хотя бы платным. Едем из Оренбурга 1000 км, хочется ребенка порадовать подъемом. А в конкурсе количество выигрышей ограничено», — пишет подписчик сообщества.

— Сейчас люди возмущаются, что не будет платных полетов — но если бы они были платными, на них бы уже нельзя было записаться, к нам с осени того года обращались желающие. Здесь же, наоборот, у всех появится шанс подняться на шаре, — сказал изданию представитель «Центра развития туризма» Петр Бусовиков.

Фестиваль воздухоплавания состоится в деревне Теплой Кунгурского округа, при условии хорошей погоды с 12 по 14 июля будут летать аэростаты. Площадка мероприятия будет разделена на пять зон, символизирующих воду, огонь, землю, воздух и творчество. Творчество обозначили как главную стихию человечества.

Читайте также:
Скульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в КунгуреДля фестиваля «Причал» в Перми ищут молодых музыкантовВ Прикамье ввели особый противопожарный режим
#Небесная ярмарка#Пермский край#Туризм#Конкурс#Погода#Кунгур#Фестиваль#Творчество#Организаторы#Полеты#Аэростаты#Музыканты#Лазерное шоу#ПРОНЕБО#Министерство по туризму#Платно#Основной элемент фестиваля#Теплая#Танец слонов
Подпишитесь
Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии
Сегодня, 06:57
Пермяков напугала запись с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
Сегодня, 07:02
В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов
Сегодня, 04:47
Пермское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке оказания услуг больнице
Сегодня, 06:30
В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей
Сегодня, 02:54