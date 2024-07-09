Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах

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В Пермском крае на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полетов на аэростатах. В этом году шанс на подъем на шаре нужно будет выиграть, сообщило 59.RU со ссылкой на организаторов конкурса.
В начале лета в официальном сообществе фестиваля во ВКонтакте были опубликованы ответы на самые популярные вопросы по мероприятию. Выяснилось, что покататься на аэростате в текущем году действительно будет можно, но для этого нужно одержать победу в конкурсе.
Конкурсная программа начнется в 12:00 13 июля. По словам организаторов, такой способ сделает развлечение наиболее доступным для пермяков и гостей региона. Однако с этим мнением многие не согласны. «Сделайте, пожалуйста, подъем хотя бы платным. Едем из Оренбурга 1000 км, хочется ребенка порадовать подъемом. А в конкурсе количество выигрышей ограничено», — пишет подписчик сообщества.
— Сейчас люди возмущаются, что не будет платных полетов — но если бы они были платными, на них бы уже нельзя было записаться, к нам с осени того года обращались желающие. Здесь же, наоборот, у всех появится шанс подняться на шаре, — сказал изданию представитель «Центра развития туризма» Петр Бусовиков.
Фестиваль воздухоплавания состоится в деревне Теплой Кунгурского округа, при условии хорошей погоды с 12 по 14 июля будут летать аэростаты. Площадка мероприятия будет разделена на пять зон, символизирующих воду, огонь, землю, воздух и творчество. Творчество обозначили как главную стихию человечества.