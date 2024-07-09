Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах

В начале лета в официальном сообществе фестиваля во ВКонтакте были опубликованы ответы на самые популярные вопросы по мероприятию. Выяснилось, что покататься на аэростате в текущем году действительно будет можно, но для этого нужно одержать победу в конкурсе.