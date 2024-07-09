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Ученые раскрыли истинную причину старения

Ученые раскрыли истинную причину старения

9 июля 2024, 06:27
Фото: ideogram.ai
Выяснилось, что за процесс старения в организме отвечает белок-активатор 1.
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Ученые

Ученые из Университета Квинсленда раскрыли, какими процессами обусловлен процесс старения в организме. Выяснилось, что главный регулятор белка-активатора 1 (AP-1) в течение времени активирует взрослые гены, в то время как активность генов молодости постепенно снижается. Перевод исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism, был выполнен журналистом Techno Dzen.

Научная работа была проведена под руководством доктора Кристиана Нефцгера из Института молекулярной биологии при Университете Квинсленда. Основной вклад в ход исследования внесли доктора Ральф Патрик и Марина Наваль-Санчес. По словам Нефцгера, процесс изменения активности генов от рождения до зрелого возраста и старости по большей степени все еще неизвестен.

— Анализируя молекулярные наборы данных, полученные как от людей, так и от мышей, а затем сравнивая различные возрастные группы с течением времени, мы изучили активность генов, участвующих как в процессах развития, так и в процессах старения», — сказал Нефцгер.

Согласно результатам проведенной работы, именно гены-контролёры регулируют, какие гены включаются или выключаются в каждой клетке. Например, для борьбы с заболеваниями, связанными со старением исследователям сначала нужно выяснить процесс самого старения.

После определения AP-1 как главного регулятора старения учёные теперь могут изучать эффекты препаратов, снижающих его активность, чтобы улучшить качество жизни.

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